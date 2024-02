Auston Matthews s’approche des 50 buts avec un tour du chapeau face aux Ducks

Auston Matthews a inscrit son sixième tour du chapeau de la saison et son deuxième en autant de matchs pour aider les Maple Leafs de Toronto à vaincre les Ducks d'Anaheim 9-2, samedi soir.

Matthews, auteur de ses 46e, 47e et 48e buts cette saison, a aussi obtenu deux mentions d'aide pour une soirée de cinq points.

William Nylander a marqué et a récolté deux aides pour atteindre le plateau des 500 points en carrière.

Bobby McMann, avec deux buts et une aide, Nick Robertson, avec un but et une aide, ainsi que Jake McCabe et Tyler Bertuzzi ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs.

Timothy Liljegren a terminé le match avec trois aides, alors que Mitch Marner, Max Domi et Matthew Knies en ont chacun eu deux. Martin Jones a bloqué 19 tirs dans la victoire.

Les Maple Leafs sont devenus la 15e équipe de la ligue à inscrire un tour du chapeau dans trois matchs de suite. McMann avait réussi le premier de sa carrière mardi, alors que Matthews avait marqué trois buts jeudi.

Matthews est le 10e joueur de l'histoire à réussir six tours du chapeau la même saison.

Ryan Strome et Frank Vatrano ont inscrit les filets des Ducks.

Lukas Dostal a alloué quatre buts sur 18 tirs en première période, avant de céder sa place à John Gibson. Ce dernier a terminé la rencontre avec neuf arrêts.