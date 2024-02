Nick Suzuki inscrit son 20e but, le Canadien s’incline devant les Capitals

Le Canadien a joué au chat et à la souris avec son adversaire, mais a finalement manqué de temps pour remonter la pente une dernière fois.

Aliaksei Protas a rompu l'égalité avec 8:03 à faire en troisième période et les Capitals de Washington ont défait le club de hockey montréalais 4-3, samedi soir au Centre Bell.

Le Tricolore s'est bien battu malgré quelques passages plus difficiles. Il a comblé trois fois des déficits d'un but avant de finalement rendre les armes.

Arber Xhekaj, Alex Newhook et Nick Suzuki ont marqué pour le Canadien (22-25-8). Joel Armia a amassé deux aides et Jake Allen a stoppé 30 tirs.

Suzuki, son 20e de la saison, et Juraj Slafkovsky, qui a amassé une aide, ont récolté au moins un point respectivement dans un 10e et huitième match d'affilée.

Anthony Mantha et Protas ont récolté chacun un but et une aide, tandis que T.J. Oshie et Sonny Milano ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Capitals (24-21-8). Darcy Kuemper a réalisé 30 arrêts.

Alex Ovechkin a vu sa séquence de matchs avec au moins un but être stoppée à six.

Les Capitals ont perdu les services du défenseur Martin Fehervary tôt en première période. Il a eu besoin d'aide pour retraiter vers le vestiaire, semblant incapable de mettre du poids sur sa jambe droite.

Le Canadien sera de retour en action mercredi, quand il accueillera les Sabres de Buffalo au Centre Bell.

3:46 Johnathan Kovacevic du Canadien de Montréal et Alexei Protas des Capitals de Washington. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Des hauts et des bas

Mantha a ouvert le pointage après 3:40 de jeu. Il a profité d'un généreux retour accordé par Allen à la suite d'un long tir de Nick Jensen.

Xhekaj a répliqué 1:24 plus tard. Il a battu Kuemper grâce à un puissant lancer sur réception.

Slafkovsky a obtenu une belle occasion de donner les devants au Canadien. Il a toutefois eu du mal à maîtriser une passe de Cole Caufield lors d'une attaque à deux contre un et Kuemper a réussi l'arrêt.

Oshie a redonné les devants aux Capitals à 10:00 du premier engagement, en avantage numérique. Il a marqué grâce à un tir sur réception vif à partir du bas de l'enclave, après une passe de Dylan Strome.

Il s'agissait pour Oshie d'un 300e but dans la LNH.

Les Capitals ont souvent contrôlé le jeu en deuxième période, mais Allen a gardé le Canadien dans le coup avec plusieurs bons arrêts.

Allen a notamment frustré Strome en échappée et Ovechkin sur un tir de l'enclave. Il a ensuite été récompensé quand Newhook a créé l'égalité.

Newhook a inscrit un premier but depuis le 29 novembre quand sa tentative de passe vers Joshua Roy a été bloquée, puis qu'il a récupéré le disque avant de déjouer Kuemper du côté de la mitaine.

Milano a relancé les Capitals, faisant dévier une remise Max Pacioretty derrière Allen après 3:27 de jeu en troisième période.

Le Canadien a répliqué à 9:45, en avantage numérique. Slafkovsky a tenté de rejoindre Newhook dans l'enclave, mais la rondelle a poursuivi son chemin jusqu'à Suzuki, qui a déjoué Kuemper du côté de la mitaine.

Encore une fois, les Capitals sont revenus à la charge avec 8:03 à faire en troisième période. Nic Dowd a vu son premier tir être bloqué par David Savard, puis son deuxième par Allen. Protas a finalement marqué sur le retour.

Les étoiles offensives du Canadien ont menacé en fin de rencontre. Elles ont toutefois été incapables de niveler la marque une dernière fois, même malgré un avantage numérique durant les dernières 1:27 de jeu.

Le dernier tir de Slafkovsky vers un filet ouvert a été bloqué par le défenseur John Carlson.