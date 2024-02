Ivanie Blondin et Antoine Gélinas-Beaulieu vice-champions du monde du départ groupé

Ivanie Blondin et Antoine Gélinas-Beaulieu ont chacun remporté une troisième médaille aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur longue piste, à Calgary, samedi.

L'Ottavienne a été battue au sprint final du départ groupé par la Néerlandaise Irene Schouten, qui avait pourtant chuté dès le premier tour. C'est un troisième titre mondial pour Schouten dans cette discipline.

La championne en titre, la Néerlandaise Marijke Groenewoud a complété le podium, d'une course animée par la longue échappée de l'Italienne Laura Lorenzato.

Il a fallu que je fasse beaucoup de travail et que je comble beaucoup d'écart aujourd'hui, a expliqué Ivanie Blondin. Ça m'a enlevé beaucoup de jambes à la fin. C'était quand même une belle course. C'était bien plus excitant pour nous autres et pour la foule. Il y avait tellement d'action!

Valérie Maltais a conclu au 16e et dernier rang, mais Ivanie Blondin a expliqué que sa coéquipière avait été bousculée dans les derniers tours par l'éventuelle gagnante.

Je pense que si c'était moi qui avais bousculé l'une des Néerlandaises, j'aurais été disqualifiée... parce que ç'a m'est déjà arrivée dans le passé. C'est frustrant , a lancé Blondin avant d'ajouter que Schouten avait réalisé une immense performance pour l'emporter après avoir chuté.

Ivanie Blondin avait obtenu l'or au sprint par équipe féminin jeudi, puis l'argent à la poursuite féminine par équipe vendredi.

Quelques minutes plus tard, le Sherbrookois Antoine Gélinas-Beaulieu a imité sa coéquipière en surgissant dans le dernier virage du départ groupé masculin pour prendre momentanément la tête dans la dernière ligne droite. Au fil, le Belge Bart Swings l'a devancé d'à peine 3 centièmes de seconde pour le priver d'un deuxième titre mondial à Calgary.

Comme Blondin, Gélinas-Beaulieu a remporté l'or au sprint par équipe masculin jeudi, puis il a aussi contribué au bronze canadien à la poursuite masculine par équipe.

Ouvrir en mode plein écran Laurent Dubreuil. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Au 1000 m, le Lévisien Laurent Dubreuil a pris le 4e rang. Comme au 500 m vendredi, l'Américain Jordan Stolz a survolé la compétition pour être sacré sur sa distance de prédilection.

Présent dans la 3e des 10 paires, Laurent Dubreuil a établi le temps de référence à l'ovale olympique de Calgary en 1 min 7 s 4/100.

Dix-huit patineurs devaient encore s'exécuter, et trois d'entre deux ont finalement réussi à le devancer : le Néerlandais Kjeld Nuis (3e), le Chinois Ning Zhongyan (2e) et enfin, le prodige américain de 19 ans et détenteur du record du monde, Jordan Stolz, qui a profité de sa présence en Alberta pour inscrire un record de piste en 1:06,05.

Quand j'ai traversé la ligne, j'étais très content, c'était mon meilleur 1000 m de la saison, et je me disais, j'ai peut-être une chance! 4e place, je suis un peu déçu parce que j'y ai cru. Mais au final, je suis très content de ma course, et c'est mon meilleur 1000 m de la saison , a commenté Laurent Dubreuil, gagnant de deux médailles à Calgary, après la dernière paire.

Les Canadiens Connor Howe et Vincent De Haître ont terminé 19e et 21e, respectivement.

Au 1000 m féminin, la championne en titre, la Néerlandaise Jutta Leerdam a été détrônée par la Japonaise Miho Takagi (1:12,83). La Chinoise Han Min a aussi devancé Leerdam, qui s'est contentée de la 3e place.

La Canadienne Maddison Pearman a pris le 16e rang alors qu'Alison Desmarais a conclu au 19e échelon.