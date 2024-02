Deux autres médailles canadiennes au grand chelem de Bakou

Après la médaille d’or remportée par Christa Deguchi (57 kg) la veille, les judokas canadiens sont retournés sur le podium samedi au grand chelem de Bakou, en Azerbaïdjan. Catherine Beauchemin-Pinard est venue bien près d’imiter Deguchi, mais a finalement remporté la médaille d’argent chez les moins de 63 kg, tandis qu’Arthur Margelidon est monté sur la troisième marche du podium dans la catégorie des moins de 73 kg.

C’est au terme d’un duel marathon en grande finale contre l’Autrichienne Lubjana Piovesana que Catherine Beauchemin-Pinard a dû s’avouer vaincue, elle qui avait été la principale animatrice de cet affrontement. La Canadienne a multiplié les attaques dès les premiers instants, sans toutefois être en mesure de s’imposer.

Piovesana a finalement été en mesure de l’emporter avec un ippon après plus de quatre minutes de prolongation.

Ç’a été très serré en finale, le combat a été très long. Catherine voulait donner le ton dès le départ en attaquant rapidement. Il y a peut-être eu un peu d’impatience en fin de combat, mais c’est toujours plus facile à dire une fois que c’est terminé. C’est encourageant comme résultat à ce moment-ci de la saison , a commenté l’entraîneur canadien Antoine Valois-Fortier.

Détentrice d’un laissez-passer au premier tour, Beauchemin-Pinard a amorcé sa journée avec une victoire convaincante sur Sevinch Isokova, de l’Ouzbékistan. La Québécoise a ensuite eu besoin de la prolongation pour venir à bout de l’Autrichienne Magdalena Krssakova au tour suivant.

Meneuse de sa catégorie au classement mondial, elle a ensuite assuré sa place en finale avec des victoires contre la Néerlandaise Geke Van Den Berg et la Hongroise Szofi Ozbas.

Ç’a été une superbe compétition pour Catherine. Elle a connu un bon début de journée en marquant des points autant debout qu’au sol. Elle était déçue de sa performance au grand chelem de Paris il y a deux semaines et c’est bien de la voir rebondir de cette façon , a ajouté Valois-Fortier.

Un premier podium en grand chelem depuis 2022

De son côté, Arthur Margelidon a réussi à mettre fin à une disette de plus de 15 mois sans podium en grand chelem lorsqu’il s’est imposé en finale de bronze contre Rashid Mammadaliyev de l’Ouzbékistan. Margelidon a marqué un waza-ari avec quelques secondes à faire seulement pour assurer sa victoire.

Sa dernière médaille en grand chelem remontait à novembre 2022, aussi à Bakou.

Le Québécois a eu raison du Sud-Coréen Heoncheol Kang et de l’Azéri Ibrahim Aliyev lors de ses deux premiers duels. Il s’est par la suite incliné devant Abubakr Sherov, du Tadjikistan, en quart de finale. Margelidon a toutefois été en mesure de se reprendre de belle façon au repêchage où il a vaincu le Français Joan-Benjamin Gaba afin de se qualifier pour l’un des duels pour une médaille de bronze.

Pour Arthur, finir la journée avec quatre victoires et une défaite, c’est excellent. Ç’a été un combat très serré en quart de finale et il a bien utilisé toutes ses habiletés et ses forces pour remporter des combats importants. C’est bon de le voir remonter sur le podium , a mentionné le pilote canadien.

Quant à lui, François Gauthier-Drapeau (-81 kg) a été limité à un seul combat samedi puisqu’il s’est incliné devant le Géorgien Zaur Dvalashvili.

Le grand chelem de Bakou se conclura dimanche. Louis Krieber-Gagnon (-90 kg), Kyle Reyes (-100 kg) et Shady Elnahas (-100 kg) seront les trois Canadiens en action.

Justin Karn, 7e en Allemagne

Un représentant du Canada était de la partie samedi au grand prix de parajudo de Heidelberg, en Allemagne. Justin Karn (J2 -60 kg), originaire de Guelph, en Ontario, mais actuel résident de Montréal, a pris le 7e rang de la compétition.

Dans la catégorie des athlètes malvoyants, Karn a remporté son premier duel de la journée contre le Français Anatole Rubin, avant de s’incliner au tour suivant devant le Sud-Coréen Min-Jae Lee, dans un duel qui a nécessité la prolongation.

Le Canadien de 42 ans ne s’est pas laissé abattre par cette défaite. Il est revenu en force avec une victoire par ippon contre l’Israélien Roi Haim Armani. Sa journée de travail a pris fin lorsqu’il a été vaincu par l’Ouzbek Sherzod Namozov.

Priscilla Gagné (J1 -57 kg), Christina Mowatt (J1 -57 kg) et Eitel Houedakor (J1 -90 kg) participeront au grand prix d’Heidelberg dimanche.