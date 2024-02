Les arbitres de la MLS mis en lock-out

Les officiels de la MLS seront en arrêt de travail dans les prochaines heures. L’Organisation des arbitres professionnels (PRO) a confirmé samedi qu’elle mettra ses officiels en lock-out dès minuit, dimanche, après leur rejet d’une offre de convention collective.

La MLS et la PRO ont essuyé un refus de la part de 95,8 % des arbitres qui se sont prononcés sur l’entente intervenue mercredi entre l’Association des arbitres de soccer professionnels (PSRA) et la partie patronale, avec un taux de participation de 97,8 %.

Nous allons continuer de négocier de bonne foi dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais cette offre est loin d’être acceptable , a écrit la PSRA sur les réseaux sociaux.

Les négociations sont en cours depuis octobre 2023 afin de renouveler la convention collective, qui est venue à échéance le 15 janvier dernier.

Selon un communiqué de la PRO, l’offre de convention collective était d’une durée de cinq ans et comprenait des augmentations de 10 % à 104 % de la rémunération des arbitres en fonction de leur statut dès la première année ainsi que des déplacements en première classe ou en classe affaires pour les matchs éliminatoires, en plus d’autres avantages.

La PRSA a également rejeté une proposition de la PRO qui visait à ce que les parties s’engagent à ne pas déclencher de grève ou de lock-out d’ici la finale de la Coupe MLS de 2024 pour permettre la poursuite des négociations. Par conséquent, la PRO mettra ses arbitres en lock-out dès minuit, le 18 février , peut-on aussi y lire.

La croissance fulgurante de la MLS a accru la charge mentale et physique des officiels, ce qui complique l’équilibre entre nos vies professionnelle et personnelle, a pour sa part déclaré Peter Manikowski, président et négociateur en chef de la PSRA. Nos membres demandent non seulement une rémunération juste au moment où la ligue se targue d’une croissance record, mais aussi la capacité de prendre soin d’eux-mêmes en déplacement et à la maison afin de continuer d’arbitrer au niveau élevé que notre sport exige.

Publicité

Dans son propre communiqué, la ligue a soutenu que les augmentations accordées aux officiels dans l’entente de principe les placeraient parmi les arbitres de soccer les mieux payés du monde .

La MLS indique également avoir été informée d’un plan de contingence de la PRO, qui ferait appel à des arbitres professionnels d’expérience appuyés par des vétérans de l’arbitrage vidéo . La PSRA a publié depuis la fin janvier trois lettres ouvertes aux officiels de soccer du continent pour les inciter à ignorer les propositions de la PRO et de la MLS pour devenir des arbitres remplaçants pendant un conflit de travail.

La saison 2024 de la MLS doit se mettre en branle mercredi prochain avec un match de l’Inter Miami de Lionel Messi, qui reçoit le Real Salt Lake.