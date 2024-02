Pascal Dion triomphe sur 1500 m à Gdansk

Le Canadien Pascal Dion a remporté le 1500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Gdansk, en Pologne, la dernière étape de la saison.

Le patineur montréalais a ouvert la machine en fin de course pour inscrire un temps de 2 min 16 s 60/1000, tout juste devant le Sud-Coréen Jang Sung-woo (2:16,087). Friso Emons (2:16,178) a complété le podium malgré une chute au fil d’arrivée, le résultat d’un contact jugé accidentel avec Dion.

Les autres Canadiens en lice, Maxime Laoun et Philippe Daudelin, n’ont pas franchi l’étape des demi-finales.

Au classement général de la distance, c’est le Canadien William Dandjinou, malgré une blessure qui l’empêche de participer aux dernières courses, qui conclut la saison au 1er rang avec 500 points, devant le Sud-Coréen Kim Gun-woo (456) et son compatriote Park Ji-won (446). Avec sa victoire du jour, Dion termine la campagne en 4e position avec ses 329 points.

Du côté féminin, les Canadiennes Claudia Gagnon et Danaé Blais se sont contentées des 6e et 7e échelons de la course remportée par l’Américaine Kristen Santos-Griswold devant la Néerlandaise Suzanne Schulting et l’Américaine Corinne Stoddard.

Gagnon avait fait une belle opération en demi-finales en prenant la 3e position après des attaques de Santos-Griswold et Schulting en fin de course.

Avec sa victoire, Santos-Griswold est désormais à 51 points de la meneuse au classement général toutes distances confondues, la Sud-Coréenne Kim Gil-li. Cette dernière, déjà assurée du titre au 1500 m, avait fait l’impasse sur cette épreuve et tentera d’engranger les points nécessaires pour remporter le globe de cristal dimanche.

Au 500 m féminin, Kim Boutin a obtenu le meilleur résultat canadien avec une 3e place.

La Sherbrookoise a franchi le fil d’arrivée après 43,190 s d’efforts, derrière la Néerlandaise Selma Poutsma (43,033 s) et la Belge Hanne Desmet (43,046 s) qui se sont livré une bataille pour la victoire tout au long de la course.

Seule autre Canadienne à avoir atteint les demi-finales, la Néo-Brunswickoise Rikki Doak a commis deux fautes pendant sa course et a reçu un carton jaune. L’autre Canadienne en lice, Courtney Sarault, a été pénalisée au premier tour.

Dans le volet masculin, le Canadien Steven Dubois a pris le 2e rang de la finale, à 16 centièmes du vainqueur sud-coréen Seo Yi-ra (41,451 s). Le Polonais Lukasz Kuczynski, au grand plaisir de son public, a terminé au 3e échelon en 41,875 s.

Au classement général pour le globe de cristal, Dubois a pris 40 points au meneur Park Ji-won et ne lui en concède désormais que 69 (971 contre 902) avant les dernières épreuves de la saison : un deuxième 500 m est prévu dimanche, tout comme la course sur 1000 m. Dandjinou occupe le 3e rang avec 784 points.

Le Canada a conclu sa journée avec une 3e place au relais mixte. Kim Boutin, Rikki Doak, Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun ont enregistré un temps de 2:41,469 derrière les Néerlandais (2:40,737) et les Sud-Coréens (2:41,357). L’équipe des Pays-Bas confirme ainsi sa victoire au classement général.