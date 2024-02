Les patineurs canadiens ajoutent deux médailles aux poursuites par équipe

Au lendemain d'un doublé aux sprints par équipe, le Canada a continué sur sa lancée aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur longue piste à Calgary, en Alberta, en remportant des médailles d'argent et de bronze aux poursuites par équipe.

Premières représentantes unifoliées à s'élancer vendredi, Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann tentaient de défendre leur titre mondial en poursuite par équipe.

Face aux Américaines, elles ont patiné en 2 min 54 s 3/100 vers le 2e rang, battues par près de trois secondes par les Néerlandaises Joy Beune, Irene Schouten et Marijke Groenewoud (2:51,20). Les Japonaises ont terminé en 3e position.

Les hommes suivaient en poursuite par équipe. De la première paire à patiner, Hayden Mayeur, Connor Howe et Antoine Gélinas-Beaulieu ont complété leurs tours en 3:36,73, établissant la barre à battre, un exploit que seule la dernière paire est parvenu à réaliser. Les Italiens ont obtenu l'or avec un chrono de 3:35,00, tandis que les Norvégiens ont relégués les favoris locaux au bronze, retranchant 65 centièmes au temps des Canadiens.

C'est déjà une cinquième médaille pour le Canada aux mondiaux de Calgary. Jeudi, le pays hôte a récolté l'or chez les hommes et chez les femmes aux sprints par équipe, en plus de l'argent au 3000 m, gracieuseté de Isabelle Weidemann.

Cette saison, le Canada a obtenu une médaille d’or et deux d’argent en Coupe du monde à la poursuite féminine.

Plus tard vendredi, les 500 m chez les hommes et les femmes sont au programme. Dans un duel à surveiller, Dubreuil et l'Américain Jordan Stolz s'affronteront de nouveau au 500 m.

Les départs groupés masculin et féminin, ainsi que les 1000 m, seront présentés samedi. Il y aura ensuite les 1500 m masculin et féminin, de même que le 5000 m féminin, ainsi que le 10 000 m masculin, en clôture d'événement dimanche.

Pas moins de 19 athlètes canadiens sont inscrits aux Championnats du monde de distances individuelles, une compétition qui s'étale sur quatre jours et qui se déroule à l'Anneau olympique de Calgary.

Les meilleurs patineurs du monde s'affrontent dans 12 épreuves individuelles et dans 4 autres par équipe.

La ville accueille les mondiaux de distances individuelles pour la première fois en 25 ans, bien que l'Anneau olympique ait été le théâtre des Championnats du monde de sprint (2017) et des Championnats du monde à quatre reprises entre 1992 et 2015.