Les membres des Colocs l’ignoraient peut-être, mais quand ils ont écrit les paroles « Passe-moé 'a puck pis j'vas en compter, des buts », au début des années 1990, ils ont probablement évoqué l’un des aspects les plus sous-estimés du hockey.

Connor McDavid a récolté six mentions d’aide dans un même match, mardi dernier, face aux Red Wings de Détroit. Au cours des 25 dernières années, seuls Kristopher Letang (2023) et Leon Draisaitl (2021) avaient réussi un tel exploit.

Le capitaine des Oilers a ainsi franchi le plateau des 600 mentions d’aide à son 616e match au cours de sa carrière. Dans l’histoire de la LNH , seuls Bobby Orr (608 matchs), Mario Lemieux (514 matchs) et Wayne Gretzky (416 matchs) ont atteint cette marque plus rapidement que lui.

Cet exploit est phénoménal lorsqu'on tient compte du fait que les gardiens et les systèmes défensifs étaient beaucoup moins efficaces durant les carrières de Orr, Lemieux et Gretzky. Cela dit, ce n'est pas la quantité de mentions d’aide que McDavid obtient qui le distingue nettement de ses contemporains. C’est plutôt leur qualité et leur caractère décisif.

***

Il faut se le dire : à une époque où les équipes investissent des fortunes pour se doter de départements d’analyses statistiques performants, la LNH comptabilise les exploits offensifs de ses joueurs de manière assez archaïque.

Pour chaque but marqué, on attribue jusqu’à deux mentions d’aide qui sont comptabilisées de la même manière dans la colonne des marqueurs, mais qui, dans les faits, n’ont pas du tout la même valeur.

Par exemple, un joueur ayant simplement remis le disque à l’un de ses coéquipiers en sortie de territoire défensif (un jeu de routine) peut se voir attribuer une mention d’aide alors qu’à l’autre bout de la patinoire, son coéquipier, qui a dû se défaire d’un poursuivant, éviter une mise en échec et trouver la ligne de passe parfaite pour permettre à un autre membre de l’équipe de marquer, est récompensé de la même manière.

Pourtant, l’art de signer une passe décisive est probablement le talent le plus rare et le plus précieux dans le monde du hockey. Peut-être même plus rare que celui de marqueur!

En tous les cas, c’est ce que suggèrent les statistiques.

Depuis la saison 2008-2009, le plateau des 50 buts a été franchi par seulement 12 joueurs dans la LNH (pour un total de 21 saisons de 50 buts). Or, durant la même période, seulement 7 joueurs sont parvenus à signer 50 passes décisives au cours d’une saison, et cet exploit n’a été accompli que 10 fois.

Au cours des 15 dernières années, le seul joueur qui soit parvenu à connaître plus d’une saison de 50 passes décisives est Connor McDavid, qui a réussi l’exploit en 3 occasions.

La vedette des Oilers est en voie d’atteindre cette marque pour une quatrième fois puisqu’il maintient jusqu’ici le rythme d’une saison de 57 passes décisives. Chez le Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov flirte avec un rythme de 50 passes décisives. Il s’agirait pour lui d’une deuxième saison aussi fructueuse.

Saisons de 50 passes décisives depuis 2008-2009 : Sidney Crosby (51) en 2008-09 Connor McDavid (56) en 2018-19; (50) en 2020-21 (saison de 56 matchs); (60) en 2022-23; rythme de 57 en 2023-24 Mitch Marner (52) en 2018-2019 Nikita Kucherov (52) en 2018-2019; rythme de 50 en 2023-2024 Jonathan Huberdeau (53) en 2021-2022 Johnny Gaudreau (52) en 2021-2022 Leon Draisaitl (60) en 2022-2023 J.T. Miller rythme de 50 en 2023-2024

***

Quand on décortique la production offensive sous l’angle de la qualité des passes fournies, ça ouvre la porte à toutes sortes de discussions et d’analyses intéressantes.

Un vieil adage du monde du hockey veut que les grands joueurs se démarquent des autres par leur capacité à rendre leurs coéquipiers meilleurs. Et c’est exactement ce que fait Connor McDavid. Depuis son arrivée dans la LNH , personne n’a directement préparé plus de buts que lui.

Chez les Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews a inscrit 188 buts depuis le début de la saison 2019-2020, tandis que Mitch Marner en a marqué 101. Matthews a toutefois fourni 103 passes décisives sur des buts, alors que Marner en a réussi 169. Lequel des deux améliore le plus le rendement de ses compagnons de jeu?

Ouvrir en mode plein écran Mitch Marner Photo : Getty Images / Bruce Bennett

La saison dernière, Ryan Nugent-Hopkins a amassé 104 points, mais il a dominé la LNH en récoltant 39 mentions d’aide secondaires. À quel point sa 9e place au classement de marqueurs de la LNH était-elle attribuable au fait que Nugent-Hopkins se soit simplement trouvé fréquemment sur la patinoire en compagnie de Connor McDavid et de Leon Draisaitl?

Le même point s’applique probablement à Artturi Lehkonen, qu’on a présenté comme un joueur transformé , la saison dernière, lorsqu’il a atteint des sommets personnels de 21 buts et de 30 mentions d’aide. Or, 21 des 30 mentions d’aide de l’ex-attaquant du Canadien étaient secondaires. Et pour marquer ses 21 buts, Lehkonen était la plupart du temps flanqué de Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, qui figuraient respectivement aux 5e et 11e échelons de la LNH pour le nombre de passes décisives réussies.

Passe-moé ‘a puck pis j’vas en compter, des buts , devait se dire le bon vieux Artturi.

***

Pour conclure sur le thème des passes décisives, voici une petite note intéressante au sujet du Canadien.

Depuis la saison 2008-2009, seulement 4 joueurs du Tricolore ont réussi à se faufiler parmi les 30 meilleurs fabricants de jeu de la LNH : Andrei Markov (29 passes décisives en 2008-2009), Scott Gomez (30 en 2009-2010), David Desharnais (26 en 2011-2012) et Alexander Radulov (26 en 2016-2017).

La saison 2008-2009 de Markov était absolument extraordinaire puisque seulement 20 défenseurs ont réussi à s’immiscer dans le groupe des 30 meilleurs passeurs décisifs de la LNH pendant cette période.

Cela dit, il faut souligner que Nick Suzuki occupe présentement le 23e rang de la ligue, puisque 21 de ses 33 mentions d’aide ont directement mené à des buts de ses coéquipiers.

Le capitaine du Canadien maintient donc le rythme d’une saison de 32 passes décisives, chose qui n’a pas été vue à Montréal depuis très longtemps.