Patinage Canada confirme qu’elle porte officiellement en appel la décision de l’Union internationale de patinage (ISU) de décerner la médaille de bronze de l’épreuve par équipe des Jeux de Pékin en 2022 au ROC [l'équipe nationale de Russie a été rebaptisée ROC pour les Jeux de Tokyo et de Pékin, NDLR].

De concert avec les athlètes canadiens de l'épreuve par équipe de patinage artistique, aux Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin et le Comité olympique canadien, Patinage Canada a pris la décision d'interjeter officiellement appel de la décision de l'Union internationale de patinage, concernant la médaille de bronze de l'équipe de patinage artistique. Notre appel est issu de notre engagement envers l'équité, la transparence et l'intégrité du sport, écrit la fédération dans son communiqué publié vendredi.

La fédération canadienne menaçait de lancer les procédures d’appel depuis que l’ISU avait annoncé, à la surprise générale, que, selon son calcul, le ROC restait sur le podium des Jeux de Pékin, malgré le retrait du pointage de Kamila Valieva.

Patinage Canada croit qu'il est crucial, pour l'intégrité du patinage artistique de compétition, que les règlements soient respectés de façon uniforme et équitable. Bien que nous respections les décisions prises par l'ISU, nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion à laquelle elle est parvenue et nous croyons qu'un examen indépendant apportera la clarté nécessaire à toutes les parties touchées.

La suspension de quatre ans de la jeune patineuse russe pour dopage a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport en janvier dernier.

C’est en décembre 2021 que le test positif à la trimétazidine de Valieva a été prélevé, mais les résultats ont seulement été dévoilés en février 2022, pendant les Jeux de Pékin. La patineuse de 15 ans à l’époque avait déjà participé à l’épreuve par équipe, que le ROC avait remportée. Le Comité international olympique avait toutefois décidé de ne pas faire la remise des médailles, en attendant le dénouement de cette histoire de dopage.

Le Canada avait terminé 4e et croyait bien pouvoir récolter la médaille de bronze lors de la confirmation de la suspension de Valieva, puisque ses résultats de 2022 étaient annulés. Toutefois, l’ISU a décidé de seulement retirer le pointage de Valieva de l’équipe du ROC, sans toutefois donner de point supplémentaire aux pays qui suivaient. Le ROC passe donc du 1er au 3e rang avec 54 points, et le Canada conserve sa 4e place avec 53 points. Les États-Unis et le Japon deviennent donc 1ers et 2e.

Dans toute situation complexe et extraordinaire comme celle-ci, la réattribution des points pourrait changer négativement le classement des équipes et toucher des équipes qui n'ont rien à voir avec l'incident en question , s'était défendu l'ISU dans un communiqué publié vendredi dernier.