L'ancienne no 1 mondiale Simona Halep poursuit l'entreprise canadienne Quantum Nutrition, productrice d'un supplément nutritionnel qui lui a valu, selon elle, une suspension de quatre ans pour dopage qui pourrait mettre fin à sa carrière.

Halep réclame plus de 10 millions de dollars en dommages et intérêts à Quantum Nutrition, qui opère sous le nom de Schinoussa Superfoods, après avoir subi un contrôle positif aux Internationaux des États-Unis de 2022.

La Roumaine avait alors obtenu un résultat positif au Roxadustat, un médicament souvent utilisé par les personnes souffrant d'anémie, mais qui figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, car il peut augmenter l'hémoglobine et la production de globules rouges, renforçant ainsi l'endurance.

Le test positif d'Halep en 2022 avait entraîné le déclenchement d'une enquête beaucoup plus étoffée après que les enquêteurs eurent relevé des irrégularités dans son passeport biologique. Ce dernier est utilisé afin de détecter des données sanguines inhabituelles mesurées sur plusieurs années.

Publicité

Halep, 32 ans, a déclaré qu'elle avait utilisé des suppléments de Quantum Nutrition au tournoi de Flushing Meadows, et que le supplément nutritionnel Keto MCT qu'elle avait pris avait été contaminé par du Roxadustat, ce qui n'était pas indiqué sur l'étiquette.

La double championne en grand chelem a déclaré qu'elle n'avait jamais utilisé de substance interdite et que la négligence de Quantum Nutrition, et ses fausses affirmations selon lesquelles son supplément était légal, ont nui à sa carrière et lui ont causé une humiliation publique.

Halep demande également un montant de dommages-intérêts punitifs. Elle a intenté une action en justice devant un tribunal de l'État de New York, à Manhattan.

Quantum Nutrition, basée à Scarborough, en Ontario, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Publicité

Son fondateur John Koveos a déclaré au journal canadien The Globe and Mail, en octobre, que Halep cherchait à faire de son entreprise son bouc émissaire .

Contactés par Reuters, les avocats de Halep n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Halep fait appel de la suspension de quatre ans imposée en septembre dernier par un tribunal de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis.

Tout en reconnaissant que Halep ne savait pas que le supplément nutritionnel Keto MCT aurait pu contenir du Roxadustat, le tribunal a déclaré que la contamination ne pouvait pas expliquer la quantité de médicament trouvée dans son échantillon d'urine, le 29 août 2022.

Halep a fait appel de cette décision la semaine dernière devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne, en Suisse.

Je crois vraiment que la vérité va éclater, et que le jour de notre comparution en cour sera bientôt venu , a déclaré Halep aux journalistes.

Halep a remporté les tournois de Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.