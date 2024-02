Julien BriseBois, ou comment retarder l’échéance

Son équipe a peut-être perdu son lustre d’il y a quelques saisons, il n’empêche que le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, croit en elle dur comme fer et entend lui donner encore longtemps les moyens de ses ambitions.

Le Lightning se bat aujourd’hui pour assurer sa place en séries, plutôt que pour l’hégémonie de la Ligue nationale de hockey (LNH), qu’à cela ne tienne, je n’ai aucune raison de m’inquiéter à savoir si ces joueurs ont encore ce que ça prend pour faire un long parcours éliminatoire , a laissé tomber le Québécois jeudi midi, de passage dans sa province natale pour participer au lancement d’une ambitieuse campagne philanthropique lancée par l’Université de Montréal.

Son objectif : repousser l’inéluctable, retarder l’échéance de la déchéance.

Une quête vieille comme le monde qui s’applique autant à Juan Ponce de Leon qui pensait trouver, selon la légende, la fontaine de Jouvence en Floride – qui aurait idée de la chercher là aujourd’hui – qu’à BriseBois, lui aussi parti chercher quelque chose en Floride il y a bientôt 14 ans.

Le gestionnaire de 47 ans, venu redonner à son alma mater, a pris son temps pour discuter de la LNH, du plafond salarial, des cycles de vie des franchises, de la pertinence d’une reconstruction et alouette.

Même si la perception générale est que son club vient d’entamer la lente descente du mauvais côté de la montagne, quoique peut-être sur une pente douce, BriseBois affirme devoir soutenir son groupe de meneurs, moins vieux qu’il n’y paraît, rappelle-t-il.

Bref, l’avenir, c’est maintenant.

C’est très difficile de remporter une Coupe Stanley. Quand tu as un club qui peut légitimement y aspirer, tu te dois de faire tout en ton possible pour augmenter tes chances de succès , a-t-il indiqué.

La réalité, c’est que ça fait quand même un certain temps qu’on se rend en finale, qu’on remporte la Coupe Stanley ou qu’on est, à toutes fins pratiques, une très bonne équipe dans la ligue. Les gens ont un peu l’impression que notre équipe est vieillissante, mais à l’exception de (Victor) Hedman et (Steven) Stamkos, on n'a aucun joueur de notre noyau en haut de 30 ans. Kucherov vient d’avoir 30 ans. Il est le plus vieux de ce groupe et est en train d’avoir une saison historique , a enchaîné BriseBois.

Vérification faite, le Lightning figure au 18e rang du circuit Bettman pour la moyenne d’âge de ses joueurs à 28 ans tout juste. Deux ans plus vieux que le Canadien de Montréal, deux ans plus jeunes que les Penguins de Pittsburgh.

Étouffé par un plafond salarial des plus contraignants et une pandémie bien importune, le DG a dû laisser filer Ryan McDonagh, Tyler Johnson, Ondrej Palat et Alex Killorn au fil des ans. Il a rivalisé de créativité pour pallier ses départs et renflouer les stocks.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe du directeur général Julien BriseBois a remporté 2 championnats en moins de 10 mois. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

La clé, c’est d’être capable de se renouveler , a-t-il lancé.

Se renouveler en échangeant des choix de premier tour essentiellement, six au total depuis son arrivée en poste à l’automne 2018. Ainsi se sont amenés Brandon Hagel, Tanner Jeannot, David Savard, Blake Coleman et Barclay Goodrow. Les trois derniers ont aussi dû quitter la baie de Tampa.

Deux joueurs ont été repêchés au premier tour sous l’ère BriseBois – Nolan Foote (2019) et Isaac Howard (2022) – et aucun ne risque de l’être avant 2026. La pépinière d’espoirs s’assèche.

Il faudra bien trouver un moyen d’aider ce groupe qui souffre soudainement de l’absence à long terme de l’un de ses piliers en défense, Mikhail Sergachev, mais pas à n’importe quel prix.

On explore les possibilités en ce moment. On a encore trois semaines, ça pourrait bouger d’ici là. J’espère que ça va bouger. Si ça bouge, c’est parce que je vais avoir trouvé un échange qui me plaît et qui, je pense, améliore les chances de mon équipe. Mais si les possibilités qui se présentent ne sont pas suffisamment alléchantes, ça se peut qu’on passe notre tour aussi , a expliqué le directeur général.

Inévitable reconstruction

Quand on lui demande s’il est possible de contourner ad vitam aeternam une reconstruction, ses périls et ses incertitudes, BriseBois cite en exemple… sa propre équipe. Puis, celle des Bruins de Boston et des Blues de St. Louis.

C’est du cas par cas. Il y a des équipes qui n’ont pas à passer par là, mais, compte tenu des effectifs d’une organisation, parfois, c’est probablement la voie à prendre si l'on veut un jour aspirer à remporter la Coupe Stanley.

Mon job, c’est de faire en sorte qu’on repousse le plus possible cette date-là. La façon de faire ça, c’est de renouveler ton noyau. C’est de rentrer un Hagel, qui avait 23 ans à l’époque et qui peut jouer sur ton top 6, en avantage et en désavantage numérique , a fait valoir BriseBois.

Il y a aussi ces deux Européens, le Norvégien Emil Martinsen-Lilleberg et le Finlandais Walterri Merela, maintenant identifiés comme deux de nos meilleurs espoirs qui n’étaient pas dans notre organisation il y a 12 mois , que le Lightning a arrachés à leur continent d’origine à l’âge de 22 et 25 ans, respectivement.

Lilleberg nous donne de très bonnes minutes à la défense et n’a que 22 ans, et Merela a joué 19 matchs pour nous et on risque de le revoir d’ici la fin de l’année […] Ça nous permet de renouveler notre formation. Au fur et à mesure qu’on est capables de faire ça, ça prolonge la fenêtre qu’on a pour compétitionner pour une Coupe Stanley , a ajouté l’ancien patron des Bulldogs de Hamilton.

Sont-ils encore véritablement dans le coup? Vous savez ce qu’on dit : patience, longueur de temps et toutes ces choses.

Au cours des neuf dernières saisons, le Lightning a atteint quatre fois la finale et remporté deux championnats. Bien présomptueux qui parierait contre cette équipe même si un jour, forcément, elle risque de se faire rattraper par cette politique de la terre brûlée.