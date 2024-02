Weidemann remporte l’argent au 3000 m à Calgary, le Canada en or au sprint féminin

La Canadienne Isabelle Weidemann a terminé au 2e rang du 3000 m, jeudi, aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur longue piste à Calgary, en Alberta.

De la quatrième paire à s'élancer et la première à établir un temps de référence (3 min 58 s 01/100), la patineuse ottavienne de 28 ans a finalement placé la barre qui a tenue jusqu'au tout dernier duo.

Weidemann a seulement été battue par la Néerlandaise et championne olympique en titre Irene Schouten, qui a parcouru la distance en 3:57,10.

Il s'agit d'une première médaille individuelle cette saison pour Weidemann.

4:55 Isabelle Weidemann aux Championnats du monde de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Au départ avec Schouten, la patineuse du Saguenay Valérie Maltais, 33 ans, a pris le 10e rang (4:06,17); Ivanie Blondin, 33 ans et Ottavienne elle aussi, a quant à elle conclu en 6e position, avec un chrono de 3:58,01.

Blondin et ses compatriotes Carolina Hiller et Maddison Pearman ont conservé leur titre mondial au sprint par équipe.

Elles ont remporté leur duel face aux Américaines, un exploit réalisé en 1:25,14, qui leur a permis de se hisser sur la plus haute marche du podium.

Du côté des hommes, qui participaient à l'épreuve du 5000 m, deux Canadiens étaient du départ.

À 37 ans, Ted-Jan Bloemen a réalisé un chrono de 6:12,66 pour aboutir en 5e place. Le Torontois de 34 ans Jordan Belchos a complété la distance en 6:36,60, un chrono bon pour le 20e et dernier rang.

Le Néerlandais Patrick Roest a conservé son titre de champion du monde avec une éloquente victoire de 6:07,28.

L'Italien Davide Ghiotto, 30 ans, est reparti avec l'argent avec un temps de 6:08,61, à peine 39 centièmes devant le jeune Norvégien de 22 ans Sander Eitrem.

Pas moins de 19 athlètes canadiens sont aux Championnats du monde de distances individuelles en patinage de vitesse sur longue piste, une compétition qui s'étalera sur quatre jours et qui s'est mis en branle jeudi à l'Anneau olympique de Calgary.

Les meilleurs patineurs du monde s'affrontent dans 12 épreuves individuelles et dans 4 autres par équipe.

Calgary accueille les mondiaux de distances individuelles pour la première fois en 25 ans, bien que l'Anneau olympique ait été le théâtre des Championnats du monde de sprint (2017) et des Championnats du monde à quatre reprises entre 1992 et 2015.

Maltais, Blondin et Weidemann tenteront aussi de défendre leur titre mondial en poursuite par équipe, vendredi. Pour sa part, le sprinteur québécois Laurent Dubreuil et l'Américain Jordan Stolz s'affronteront de nouveau au 500 m.

Les départs groupés masculin et féminin, ainsi que les 1000 m, seront présentés samedi. Il y aura ensuite les 1500 m masculin et féminin, de même que le 5000 m féminin et le 10 000 m masculin, en clôture de l'événement dimanche.

Avec les informations de La Presse canadienne