Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du Paris Saint-Germain (PSG) son intention de quitter le club de la capitale française à l'issue de la saison, à la fin de son contrat, a-t-on appris jeudi auprès d'une source proche du club.

La vedette mondiale de 25 ans et capitaine de l'équipe de France avait prolongé son contrat en 2022 jusqu'en 2024, mais avait refusé l'été dernier d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG.

Les conditions du départ doivent encore être pleinement convenues , selon la même source, et le club et Mbappé communiqueront officiellement quand tout sera finalisé dans les prochains mois . Interrogé par l'AFP, le PSG s'est refusé à tout commentaire.

Mbappé va donc quitter libre le PSG, mais le joueur et sa direction avaient négocié l'été dernier un accord selon lequel l'attaquant renonçait à une partie de ses primes sur son contrat à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Après sept saisons au PSG, Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, va donc découvrir un nouvel horizon.

Le Real Madrid, le club qui fait rêver le joueur depuis son enfance, fait désormais figure de grand favori pour l'accueillir.

En 2021, le PSG a refusé une offre de 190 millions de dollars du Real Madrid pour Mbappé, qui a ensuite signé son actuel contrat avec le club.

Selon une source proche du dossier, le natif de Bondy, en banlieue parisienne, et le club madrilène sont déjà entrés en négociations. En 2019, 2021 ou encore 2022, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a pensé le faire signer, avant d'essuyer à chaque fois un revers.

Pour le PSG, c'est une ère d'incertitudes qui s'ouvrira avec le départ de sa principale vedette. L'attaquant français est au PSG depuis 2017, après avoir été dans un transfert 190 M $ de l'AS Monaco. Le club de la capitale avait jusqu'ici fait de la prolongation de l'attaquant une priorité. Mais on assure maintenant du côté du PSG que l'accent est mis sur le collectif et la jeunesse , un an après les départs de Lionel Messi et Neymar.

Mbappé a remporté cinq titres de la Ligue 1 avec le PSG, des succès qui ne se sont toutefois pas transportés en Ligue des champions, où l'équipe est toujours dans la course cette saison.