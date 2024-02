Le 14 février 2004, le champion cycliste italien Marco Pantani est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Rimini. Conclusion de l'enquête : surdose de cocaïne.

Vingt ans plus tard, les circonstances de son décès paraissent encore douteuses pour certains.

Tonina Pantani, la mère de celui qu’on surnommait le pirate en raison du bandeau qu’il portait sur sa tête pendant les courses, est encore aujourd’hui convaincue que son fils a été assassiné.

Dès la mort de son Marco, celle qu’on surnomme affectueusement Mamma Tonina va dépenser sans compter pour trouver la vérité. Elle va embaucher des détectives privés et va même s'offrir les services d’un ténor du barreau italien, l’avocat Antonio De Rensis, qui va soulever plusieurs incohérences dans les enquêtes. Notamment, le fait que Marco Pantani ne se serait pas suicidé, mais qu’il s’agirait bel et bien d’un meurtre.

On évoquera même une vengeance de la mafia italienne, qui aurait engagé d’importants paris sur sa victoire au Tour d’Italie l’année où il a été suspendu pour dopage (1999). Une piste que réfute complètement sa mère.

Il s’est fait avoir ce jour-là, on lui en voulait, a-t-elle déclaré à l'époque. À partir de cette exclusion, il y avait de mauvaises personnes autour de lui. Je continue à le crier sur tous les toits.

Ouvrir en mode plein écran Pantani arrêté par la police italienne Photo : afp via getty images / PASCAL PAVANI

Pantani a été tué, contraint à boire de la cocaïne , titrait La Gazetta dello sport 10 ans après la mort du cycliste. Le prestigieux quotidien sportif italien annonçait aussi la réouverture de l’enquête pour homicide avec altération de cadavre et des lieux du crime .

Au total, trois enquêtes ont été faites sur le cas. Chaque fois, l’affaire a été classée sans suite au désespoir de sa mère. Elle s'est confiée il y a quelques jours au journaliste Giacomo Mascellani, du quotidien Il resto del Carlino.

Mon fils a été réduit au silence parce qu'il en savait trop sur les pratiques de dopage dans le cyclisme. La surdose de cocaïne lui aurait été administrée.

Son père Paolo s'est également confié au même journaliste.

C'est une vengeance, a-t-il tranché. Ce sont les gens de pouvoir dans le monde du sport qui l'ont tué. Il faisait de l'ombre à trop de personnes. Ils l'ont tué deux fois, la première avec le contrôle antidopage, quand ils ont manipulé le flacon, la deuxième, vous la connaissez!

Ouvrir en mode plein écran Tonina Pantani, la mère de Marco Pantani Photo : afp via getty images / NICO CASAMASSIMA

Sa mort est un assassinat. Il n'a pas pu se suicider. Ce n'est pas Pantani, ça. Cette déclaration est celle de l’ancien journaliste du quotidien français L’Équipe Philippe Brunel, interrogé par Radio-Canada Sports.

Ce spécialiste du cyclisme va entretenir durant 10 ans une relation amicale et privilégiée avec le coureur italien. Tellement qu’à l'annonce de sa mort, il se dit que cela ne ressemble pas à l’homme qu’il a côtoyé.

Il va donc faire sa propre enquête, qui va aboutir à l’écriture d’un livre intitulé Vie et mort de Marco Pantani, publié aux éditions Grasset. Aujourd’hui encore plus qu’hier, il est convaincu que son ami ne s'est pas suicidé.

On peut dire que l'enquête a été bâclée, dit Philippe Brunel. On n'a pas voulu aller au fond des choses. Au fil de mon enquête, je me suis aperçu que beaucoup d'éléments ne coïncidaient pas. On a voulu le diaboliser en le dépeignant comme un junkie complètement fou qui avait démoli sa chambre. J’ai vu le film tourné par la police et elle était en bon état.

Vous voulez d'autres exemples? On a retrouvé un plat de nourriture chinoise dans sa chambre, un plat qu’il n’avait jamais commandé, poursuit-il. Je le sais parce qu'il avait l'habitude de se faire livrer ses repas par le patron du bar à côté de l'hôtel. J'ai parlé avec le patron, qui m'a dit que chaque fois qu'il le rencontrait, [Pantani] était calme, serein, attentionné même. Il demandait même des nouvelles de son fils. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours.

Ouvrir en mode plein écran Le corps de Marco Pantani transporté par des policiers Photo : afp via getty images / NICO CASAMASSIMA

Philippe Brunel va aller à la rencontre du médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie du corps de Pantani. Là, il va avoir toute une surprise.

J'ai rencontré le Dr Giuseppe Fortuni, qui est une sommité dans la province de Reggio d'Émilie [c'est à lui que l'on a confié l'autopsie du pilote automobile Ayrton Senna, NDLR]. Il m'a avoué qu'Il avait transporté le cœur de Marco chez lui dans une glacière. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il avait peur que les tifosi le volent. Une justification que je n'ai pas forcément crue. Et durant mon entrevue, voilà qu'il me lance : "Mais vous savez, si on veut assassiner quelqu'un avec de la cocaïne, on le tient à plusieurs, on lui met une grosse boule de cocaïne dans la bouche et on le noie avec de l'eau."

Philippe Brunel a son idée quant à l'identité des responsables de la mort du cycliste.

Pendant mon enquête, j'ai découvert les liens étroits qu'entretenait la police de Rimini avec les dealers et le milieu de la prostitution, souligne-t-il. À cette époque, les criminels venaient essentiellement des pays de l'Est. Marco avait besoin de drogue et tarifait également ses relations. Il intéressait donc ces gens, d'autant qu'il avait toujours avec lui de grosses sommes d'argent. Selon moi, il a voulu dénoncer cette corruption et ce milieu.

Aujourd'hui, le journaliste d'enquête pense que l'on ne connaîtra surement jamais la vérité, mais il se dit certain d'une chose : que Pantani a été assassiné.

Ouvrir en mode plein écran Les parents de Marco Pantani devant un monument Photo : afp via getty images / LUCA BETTINI

Ses propos sont corroborés par Luca Steffenoni, auteur du livre Le cas Pantani, il devait mourir, publié en 2017 aux éditions Chiarelettere.

Dans une entrevue récente sur une chaîne de télévision milanaise, le criminologue italien parle des invraisemblances entre le rapport du légiste et les photos du cadavre de Pantani. Pour lui, il est impossible que Pantani se soit suicidé et il donne des détails sur les étranges marques que l'athlète affichait à son cou. Il s'appuie aussi sur le témoignage d'un camorriste. Ce membre de la tristement célèbre famille mafieuse explique que Pantani devenait gênant pour les parieurs sportifs clandestins et qu'il fallait l'arrêter à tout prix. Il devait mourir.

Dans le livre de Steffenoni, on retrouve notamment cette citation évocatrice du juge Giovanni Falcone avant qu'il soit assassiné par la mafia italienne : Prima ti delegittimano, poi ti isolano e poi ti ammazzano (D'abord, ils te délégitiment, ensuite, ils t'isolent et enfin, ils te tuent) . Ce sont là les trois choses qui sont arrivées à Pantani, selon le criminologue.

Le mystère entourant la mort de Marco Pantani reste donc entier. En Italie, il demeure un mythe, une légende, tellement qu’une statue à son effigie trône au milieu de sa ville natale de Cesenatico. Un musée et une fondation lui sont consacrés et bientôt, une place lui sera dédiée. Des chansons, des documentaires, des émissions spéciales, des livres et même un film relatent son histoire.

Pour finir, la deuxième étape du Tour de France de 2024, qui s’élancera en Italie, passera par sa ville natale et un hommage lui sera rendu.