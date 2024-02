Pascal Siakam brille à son retour à Toronto

Moins d'un mois après avoir été échangé des Raptors, Pascal Siakam a souligné son retour à Toronto avec une récolte de 23 points, mercredi, dans une victoire de 127-125 des Pacers de l'Indiana.

Siakam a été très chaudement applaudi durant la présentation des joueurs, où l'organisation torontoise a fait jouer un vidéo de ses faits saillants. Il a semblé très touché par le bel accueil du public.

Le Camerounais a ensuite excellé, notamment au quatrième quart, où il a fourni 7 de ses 23 points. Il a également récolté sept passes et cinq rebonds.

Tu ne veux pas revenir et perdre. C'était quelque chose que j'avais en tête. Quand les gens me disaient qu'ils étaient heureux de me voir, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de gagner.