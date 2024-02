Le Paris Saint-Germain s'est sorti du piège du Real Sociedad avec un gain de 2-0 au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi, tandis que le Bayern Munich a été surpris 1-0 par la Lazio.

Tout reste cependant à faire pour le PSG, qui devra être à la hauteur le 5 mars au duel retour, à Saint-Sébastien, pour atteindre les quarts de finale, loin du Parc des Princes, où il a connu plus de difficultés cette saison en Ligue des champions (deux revers et un verdict nul).

Les hommes de Luis Enrique l'ont emporté grâce à un coup de pied arrêté et une attaque rapide lorsqu'ils étaient jusque-là pressés avec vigueur par le Real Sociedad.

Autoritaires dans le Championnat français, mais restant sur deux éliminations coup sur coup en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG n'a pas répondu en première mi-temps à l'intensité des Basques ni vraiment résisté au jeu agressif de leurs rivaux, connus pour afficher cette identité.

Outre un duel perdu de Kylian Mbappé avec le gardien Alex Remiro (6e) et une percée d'Ousmane Dembélé (25e), les Parisiens n'ont pas été dangereux et ont même failli être menés au pointage quand le capitaine Mikel Merino a touché la barre transversale (45e).

C'est sur un coup de pied de coin qu'ils ont trouvé la solution, grâce à une reprise au second poteau de Mbappé (58e), auteur d'un quatrième but cette saison en C1.

Sur une attaque rapide, Bradley Barcola (70e) s'est débrouillé seul pour doubler l'avance, après avoir été lancé par Fabian Ruiz.

Les Basques, qui n'avaient plus atteint ce stade en C1 depuis 20 ans, n'avaient pas encore perdu par plus d'un but d'écart cette saison. Sur le plan offensif, ils n'ont pas marqué depuis cinq matchs.

Avec cette victoire, la porte des quarts de finale s'est entrouverte pour le PSG, qui a été éliminé en huitièmes de finale cinq fois lors des sept dernières éditions.

Le Bayern Munich trébuche

Quatre jours après sa déroute de 3-0 à Leverkusen, le Bayern Munich s'est incliné 1-0 devant la Lazio, à Rome.

Relégué à cinq points du Bayer Leverkusen en Bundesliga et éliminé de la Coupe d'Allemagne, le Bayern n'a peut-être déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison et la tête de son entraîneur, Thomas Tuchel.

À mi-parcours de sa confrontation avec la Lazio, le géant bavarois, réduit à 10 joueurs après l'exclusion de Dayot Upamecano à la 67e minute, n'a pas rassuré ses supporteurs, loin de là.

Il leur faudra renverser la Lazio, limitée, mais accrocheuse, le 5 mars à Munich pour décrocher le précieux sésame et éviter de sombrer avec une élimination hâtive.

Il a fallu attendre la 31e minute pour que les Bavarois se créent leur première occasion. Sur un coup franc à l'entrée de la surface, Harry Kane a fait mine de frapper, puis Sané a raté de peu le cadre pour le plus grand soulagement du gardien Ivan Provedel.

La Lazio, discrète jusque-là, outre un tir de loin de Luis Alberto bien au-dessus de la transversale (21e), a amorcé la seconde période le pied au plancher. Plus incisifs, les vice-champions d'Italie ont commencé à trouver des espaces dans l'arrière-garde bavaroise, de plus en plus fébrile.

Felipe Anderson a lancé une attaque, puis Ciro Immobile a résisté à quatre défenseurs dans la surface et a trouvé Isaksen, fauché par Upamecano. Exclusion et tir de pénalité, a aussitôt jugé l'arbitre.

Immobile a décoincé la marque et offert la victoire à la Lazio.