Mathieu Betts et les Lions sont faits pour s’entendre

L’ailier défensif Mathieu Betts a rencontré les médias au lendemain de l’annonce de la signature de son contrat avec les Lions de Détroit.

On en est venu à cette décision mercredi dernier, après avoir pesé le pour et le contre, et avoir fait plusieurs fois le tour de la question et je suis très content d’avoir pris cette décision éclairée et de maintenant faire partie des Lions de Détroit.

Ce sera un deuxième séjour pour Betts dans la NFL, lui qui avait paraphé une entente avec les Bears de Chicago en 2019 avant d’être libéré quelques semaines plus tard. Il a aussi obtenu des essais avec les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville en 2022, sans qu’il y ait davantage de développements.

Beaucoup de choses ont changé depuis 2019. Par rapport à mon envie de retourner dans la NFL, rien n’a changé. Au courant des dernières années, je me faisais poser la question à savoir si j'avais un intérêt de retourner dans la NFL. La réponse a toujours été la même et ce l'est toujours. Ce n’était pas quelque chose que j'avais à l’arrière de la tête. C’est quelque chose qui s’est fait brique par brique.

Les Lions n'étaient pas les seuls à convoiter les services du Québécois, qui s’est illustré à titre de joueur défensif de l’année dans la LCF avec d’autres Lions, de la Colombie-Britannique, ceux-là. Il y avait des options des deux côtés de la frontière.

On a considéré la Ligue canadienne jusqu’à la fin. C’était deux processus parallèles par rapport à ma décision de choisir où j’irais jouer en 2024. Une fois que la saison a été terminée avec la Colombie-Britannique, j’ai pu faire trois work-out avec des équipes de la NFL. Ça a très bien été, j'ai eu du bon feedback, et rapidement, il y a eu des équipes qui étaient intéressées. On voulait attendre de savoir l’intérêt des différentes équipes de la Ligue canadienne, et les équipes de la NFL ont été très compréhensives par rapport à ça. Donc j’ai eu le luxe de prendre mon temps.

Les Alouettes de Montréal étaient dans le portrait.

J’ai parlé avec Danny (Maciocia) et d’autres membres du personnel la semaine dernière. On a eu une très bonne rencontre. C’est sûr que c’était une des équipes que l’on considérait sérieusement, si on était resté dans la Ligue canadienne de football.

Direction Détroit

Avec quelques possibilités sur la table, Betts a eu le luxe du choix, et il s’est trouvé certaines affinités avec les Lions de Détroit.

C’est plus une question de feeling, une question d’énergie. Le premier work-out que j’ai fait à Détroit, ils ont été extrêmement clairs avec nous, dès le départ, qu’ils souhaiteraient m’offrir un contrat. Je sentais une connexion qui était positive, je me sentais à ma place là-bas. Évidemment, j'ai suivi leur parcours en éliminatoires et c’était excitant de se joindre à ce projet-là. C’est une équipe qui s’en va dans la bonne direction. Et on avait l’impression que c’était un meilleur fit pour moi pour me tailler une place dans la formation.

Veut-il être de la formation partante dès le début de la saison?

C’est sûr que mon objectif, c’est de ne pas mettre de plafond à ce que je peux atteindre. C’est clair pour moi qu’en prenant cette décision-là, je veux rester fidèle à ce que je fais bien. Mon objectif, c’est de garder les routines d’entraînement qui m’ont permis d’avoir du succès dans les dernières années. Puis de continuer à m’améliorer comme joueur de football.

Ça a été très clair là-bas que le temps de jeu allait devoir se mériter et quand on parle de mérite, ce sont tes performances sur le terrain.

C’est une équipe qui, dans ses valeurs et dans sa culture, veut que tu mérites ta place, et pour mériter ta place, c’est par ton jeu.

Puisque l’entre-saison débute à peine, Betts aura le temps de se préparer pour le camp d'entraînement qui s’amorcera quelque part après la mi-juillet.