Water-polo féminin : le Canada ne sera pas aux JO de Paris

Le Canada ne participera pas au tournoi féminin de water-polo des Jeux olympiques de Paris, l'été prochain.

Devant leur dernière occasion de se qualifier pour l'événement, les Canadiennes se sont inclinées 18-12 face aux Italiennes, vendredi, aux mondiaux aquatiques de Doha.

En plus de départager les 7e et 8e places à ces championnats du monde, ce match de classement mettait surtout à l'enjeu le dernier laissez-passer pour les JO , avec lequel les représentantes de l'Italie sont donc reparties.

Pour obtenir une place à Paris, les Canadiennes, classées 8es au monde, devaient terminer dans les deux premières équipes non qualifiées à Doha, et donc trouver le moyen de devancer les Hongroises et les Italiennes, ce qu'elles ne sont pas parvenues à accomplir. Les Hongroises ont d'ailleurs atteint la finale, qu'elles disputeront aux Américaines plus tard vendredi.

Les Italiennes avaient défait les Canadiennes 12-8 à la phase de groupe de ces Championnats du monde.

Le Canada s'est classé 5e du tout premier tournoi olympique de water-polo féminin, à Sydney en 2000, puis 7e aux Jeux d'Athènes, en 2004, et enfin 7e à Tokyo, en 2021.

