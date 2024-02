Nick Suzuki joue sur le premier trio du Canadien depuis quelques années déjà. Mais ce n’est pas parce qu’il menait le meilleur trio de l’équipe qu’il s’agissait d’un véritable premier trio. Ni que les trois membres de l’unité – ce qui en fait vraiment un trio – étaient tous d’un calibre propre à celui d’un vrai premier trio à l’échelle de la Ligue nationale.

Or, la transformation qui s’opère depuis deux mois, autant dans la constance de Suzuki, dans l’amélioration du jeu d’ensemble de Cole Caufield que dans l’éclosion de Juraj Slafkovsky fait en sorte que, pour la première fois depuis longtemps, le Canadien compte sur un véritable premier trio.

Reconnaissons d’emblée que les Ducks d’Anaheim, que ce trio a laqué dans la victoire de 5-0 du CH, ont été lamentables. La domination que les trois jeunes attaquants ont exercée à forces égales comme en avantage numérique aurait été plus saisissante si elle avait eu lieu contre une puissance de la Ligue nationale. Cela dit, il commence à y avoir un échantillon suffisamment intéressant dans les performances de l’unité Caufield-Suzuki-Slafkovsky pour que les projections et les rêves d’avenir ne soient plus fabulés à partir d’un moment très passager.

C’est un trio qui, plus tôt cette saison, a déjà tenu son bout contre Connor McDavid et contre Nathan MacKinnon. C’est un trio qui noircit désormais la feuille de pointage avec une régularité notable. Et parmi ses responsabilités, il doit justement s’assurer de régler le cas des équipes plus vulnérables et d’être le meilleur sur la glace pour éviter que le Canadien échappe des matchs qu’il devrait gagner.

Après la rencontre de mardi, Martin St-Louis a employé un mot qu’il n’utilise pas souvent et qu’il ne peut pas coller à n’importe qui au sein de sa formation. Il a parlé de la démarche de ces trois joueurs vers le niveau élite.

Tu ne peux pas faire cela tout seul , a dit l’entraîneur-chef à propos des succès de Nick Suzuki, qui a récolté 17 points à ses 12 derniers matchs, ce qui lui vaut le quatrième rang des marqueurs de la LNH durant cette séquence.

Il faut que les gars autour de toi veuillent s’améliorer et veuillent être élite. Si tu es le seul sur un trio qui travaille pour être élite, ça va être dur. Ce n’est pas une ligue facile, ça te prend des gars qui veulent atteindre ce niveau-là. Ça t’aide à devenir élite, et il est en train de nous montrer cela présentement.

Il fallait voir le sourire des trois attaquants lorsqu’ils sont venus à la rencontre des journalistes à peu près au même moment. Un sourire identique collé au visage.

Ils savent qu’ils tiennent un bon filon et ils veulent le garder.

Je n’ai jamais été capable d’avoir deux compagnons de trio avec qui j’ai pu jouer pendant une longue période à cause des blessures et tout le reste, a signalé le capitaine. On adore jouer ensemble tous les trois. On parle beaucoup avec Martin et avec Adam (Nicholas) pour voir ce que notre trio peut accomplir sur la glace. On veut être ce vrai premier trio dans l’avenir, et je crois qu’on peut bien le faire.

Ouvrir en mode plein écran La soirée a été longue pour le gardien des Ducks, Lukas Dostal. Photo : usa today sports via reuters con / David Kirouac

L'avantage numérique comme catalyseur

Non seulement les Ducks étaient partis à la chasse avec des couteaux à beurre face au Canadien – leurs 13 tirs au but ont donné un premier blanchissage en carrière plutôt facile à Cayden Primeau – mais ils ont été furieusement indisciplinés. Ils sont de loin l’équipe la plus punie de la LNH et ce n’est pas un hasard s’ils ont permis au meilleur trio du Canadien de prendre son envol en avantage numérique.

Il y a une corrélation directe à faire entre l’efficacité de ce trio dans les dernières semaines et les succès de l’équipe en supériorité numérique.

Prenons le point de départ de la séquence offensive de Slafkovsky, soit le 16 décembre dernier. Le premier choix universel en 2022 a récolté 20 points en 24 matchs depuis cette date. Il y a bien des choses qui contribuent à expliquer cet éveil, mais le fait que l’attaque à cinq du Tricolore ait roulé à une efficacité de 24,3 % depuis ce moment – ce que lui vaut le huitième rang de la ligue durant cette période – n’y est sûrement pas étranger.

La première unité, constituée du trio de Suzuki en compagnie d’Alex Newhook et Mike Matheson, a été sur la glace pour neuf des dix minutes que le Canadien a joué avec l’avantage d’un homme face aux Ducks.

Le niveau de menace qu’ils sont désormais en mesure de soutenir résonne sur l’ensemble de leur jeu.

Quand notre avantage numérique est à plat et qu’on n’obtient pas de chances, ça affecte notre jeu à forces égales, a expliqué Suzuki. On veut faire des jeux et avoir des occasions et faire grandir notre confiance en ayant des touches de rondelle en supériorité numérique. Ce soir, il y a eu un moment où on a été dans leur territoire durant près de deux minutes sans en sortir.

Ça aura pris plusieurs années, mais une partie du secret de la Caramilk pour l’avantage numérique du Canadien résidait dans le fait de devenir plus imprévisible, de ne plus appliquer toujours la même formule et d'ajuster ses stratégies en fonction de ce que l’infériorité numérique adverse lui présentait.

C’est devenu très payant pour lui.

Slafkovsky fait la différence

Mais revenons à notre point de départ. Il faut trois joueurs pour faire un trio, et Slafkovsky s’avère désormais le complément tant recherché à Suzuki et Caufield. Les trois se lisent bien, ils évitent de se piler sur les pieds, et St-Louis a réussi à faire comprendre à Slafkovsky et Caufield que leurs efforts en défense étaient impératifs pour profiter du temps d’antenne qu’ils aiment avoir en zone adverse.

Caufield regarde son jeune coéquipier, qui a obtenu face aux Ducks son premier match de trois points en carrière, et il voit un joueur qui a beaucoup mûri au cours des deux derniers mois.

Il est en train de rendre notre trio tellement plus efficace, constate Caufield. Il est une menace partout sur la patinoire. Il déplace la rondelle, il patine, il protège le disque. C’est plaisant à voir parce qu’il nous rend la vie facile. Le fait qu’on soit prévisibles l’un pour l’autre rend ça plus facile pour tout le monde.

Il reste encore 29 matchs dans cette saison qui aura été évolutive mais qui ne passera pas à l’histoire. Mais dans un contexte de progression, dans un contexte où le Canadien doit surtout veiller à maximiser ses meilleurs talents, cette saison pourrait se définir par le fait qu’elle s’est dotée d’une véritable locomotive par le biais de ce premier trio.

Suzuki est en train de montrer qu’il n’est pas seulement le joueur qu’il avait été auparavant, Caufield élargit sa palette et n’est plus simplement un tireur, et Slafkovsky fait des pas de géant à seulement 19 ans.

Si cette saison ne devait avoir servi qu’à cela, ce ne serait pas une saison perdue.