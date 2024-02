Manchester City et Real Madrid commencent du bon pied en Ligue des champions

Manchester City et Real Madrid ont fait le nécessaire en Ligue des champions, mardi, en remportant leur match aller de huitièmes de finale.

Manchester City a fait un peu vers les quarts de finale en allant battre non sans difficulté le FC Copenhague 3-1.

Nous avons joué le match que nous devions , s'est félicité l'entraîneur des Pep Guardiola à la fin de la rencontre.

Parfois titillés par des Lions danois décidés à ne rien lâcher, les champions en titre ont largement dominé la confrontation, ouvrant le score dès la 10e minute.

Servi en profondeur par Phil Foden, Kevin De Bruyne a placé un rapide tir croisé, son premier but en Ligue des champions cette saison, ne laissant aucune chance au gardien adverse, Kamil Grabara.

Puis les Danois ont égalisé (34e) grâce à une reprise du droit de la nouvelle recrue Magnus Mattsson, dans le onze de départ à la faveur de l'absence de Lukas Lerager, sur un tir enroulé de 20 mètres dans l'axe après une relance loupée d'Ederson, le gardien mancunien.

Cette action a ragaillardi Parken, le stade un peu somnolent après les débuts tonitruants de City.

En fin de première mi-temps, Bernardo Silva a réussi à tromper à nouveau Kamil Grabara, et a redonné l'avantage à Manchester City (45e+1), dont le buteur vedette Erling Haaland est toutefois resté timide.

En deuxième période, la domination des Citizens est restée forte mais semblait moins menaçante, mieux canalisée par la défense à cinq adoptée par Jacob Neestrup, le jeune entraîneur adverse, après la pause.

Juste avant le coup de sifflet final, Foden, sur une passe de De Bruyne, a douché tout espoir danois (90e+2).

Guardiola n'avait pas pris Copenhague de haut, alignant toutes ses vedettes. Le match retour aura lieu le 6 mars.

Brahim Diaz offre la victoire au Real Madrid

Bousculé mardi sur la pelouse de Leipzig en l'absence de son homme providentiel Jude Bellingham, le Real Madrid s'en est remis à un bijou de son remplaçant Brahim Diaz pour l'emporter (1-0) en huitième de finale aller, prenant un premier avantage pour le retour au Bernabéu.

Le meneur de jeu espagnol a donné la victoire aux Madrilènes en décochant une frappe sublime du gauche après un slalom entre quatre joueurs adverses en début de seconde période (48e, 1-0).

Intraitable en Liga, les Merengues poursuivent leur sans-faute en C1 après une phase de poules bouclée avec six victoires en six rencontres, malgré un effectif incomplet et décimé par les blessures.

Une hécatombe qui semble se poursuivre, le héros du jour Brahim Diaz, visiblement touché au mollet, ayant été contraint de céder sa place à Lucas Vasquez à la 84e minute.

Le Real peut remercier son portier ukrainien, auteur de plusieurs interventions décisives devant le buteur slovène Benjamin Sesko (10e, 51e, 62e, 82e) et vigilant sur les tentatives de loin de Xavi Simons (81e) et Haïdara (82e).

Une performance de haut niveau qui pourrait permettre à Lunin de s'installer définitivement comme titulaire dans les buts dans son duel avec Kepa Arrizabalaga, en attendant le retour du Belge Thibaut Courtois pour la saison prochaine.

Les matchs retour auront lieu le 6 mars.