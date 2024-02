Plus de peur que de mal pour Guhle, Primeau devant le filet

Il y avait de bonnes nouvelles pour les Kaiden/Cayden du Canadien, mardi matin, à l'entraînement.

En résumé : Guhle n'est pas blessé et Primeau verra un peu d'action.

Le CH avait de quoi s’inquiéter dimanche quand Kaiden Guhle a semblé se blesser à l’épaule gauche en fin de match contre les Blues de Saint Louis, quelque deux heures après que Jordan Harris fut tombé au combat. L’enfant prodige sera toutefois à son poste pour affronter les Ducks d’Anaheim.

Ç’a pincé sur le coup , a admis Guhle en parlant de la mise en échec de Marco Scandella à deux minutes de la fin du match.

Publicité

Heureusement pour le Tricolore , le défenseur semble avoir les épaules souples, lui qui n’avait manqué que deux rencontres l’année dernière après une autre blessure en apparence gravissime.

Normalement, je serais revenu, mais il restait moins de deux minutes au match. Une fois dans le vestiaire, je me sentais déjà mieux , a expliqué le jeune homme de 22 ans après les exercices matinaux.

Voilà une rare bonne nouvelle dans un ciel par ailleurs plutôt sombre. Les blessés s’empilent à un rythme très 2022 et l’absence de Guhle aurait forcé l’équipe à rappeler un arrière du Rocket de Laval.

Il n’y aurait là rien d’alarmant dans un contexte de développement, mais comme le Canadien affiche la pire défense de la ligue depuis un mois (moyenne de 4 buts accordés par match), mieux vaut compter sur celui qui s’affirme de plus en plus comme le général de cette brigade. Ou disons un major à tout le moins.

Guhle, un gaucher naturel, évolue à droite depuis le 13 janvier et s’en tire avec les honneurs jusqu’à présent. Son absence potentielle aurait dégarni un flanc déjà fragile.

Martin St-Louis a eu de bons mots pour son protégé mardi matin.

Ses plus grandes forces, ce sont ses pieds et son niveau de compétition. Ce que j’aime de lui, c'est que peu importe ce qui arrive sur une présence donnée, ça n’affecte pas la présence suivante. Jamais trop haut, jamais trop bas et ça, c’est de la force mentale.

St-Louis et Guhle ont parlé de l’importance de la qualité du coup de patin et de la mobilité en général pour exceller lorsqu’on joue sur son côté opposé. C’est un défi en soi, parfois insurmontable pour bien des arrières. Le fait que Guhle, du haut de ses 92 matchs d’expérience dans la LNH , prenne ces responsabilités est assez révélateur. Autant de sa qualité que du manque d'options de l'équipe.

Publicité

Je ne peux pas dire que ça me surprend. Il joue encore à droite parce qu’il se comporte bien. On ne le laisserait pas là s’il ne performait pas, ce ne serait pas juste de le maintenir dans un environnement où il ne performe pas. Guhle est un joueur de hockey. Tu lui donnes n’importe quel défi et il finit par trouver la solution , a ajouté St-Louis.

Questionné sur cette adaptation de gauche à droite, Guhle a discuté de l’importance du positionnement, de l’anticipation, de la lecture de jeu précoce.

C’est un peu différent, pas plus difficile, juste différent , a-t-il laissé tomber le plus simplement du monde.

Ce qui semble tout naturel pour l'Edmontonien fascine certains de ses coéquipiers.

Il est incroyable. Je le sais depuis que j’ai posé les pieds ici, a assuré Johnathan Kovacevic. Il ressort du lot. Il a tous les outils et il ne s’enfle pas la tête avec ça du tout. Je ne sais pas ce qu’on peut dire de lui à part qu’il sera la pièce maîtresse de cette défense à l'avenir.

Rebondir

Après deux défaites en 24 heures, dont une sévère correction, il fallait s’attendre à ce que l’équipe parle de l’importance de rebondir. Cela a été fait avec diligence, d’autant que l’adversaire en ville, les Ducks, n’est pas le plus coriace des duellistes.

Anaheim traverse toutefois une bonne séquence avec une fiche de 3-1-1 à ses cinq derniers matchs.

L’idée est d’oublier au plus vite le revers de 7-2 subi dimanche après-midi.

Ce n’était pas notre soir, un peu de malchance, de drôles de buts et Jordan (Harris) qui se blesse au début. On veut se reprendre ce soir , a affirmé Guhle.

Parlant de Harris, le défenseur américain était au Centre Bell bien qu’on ne l’ait pas vu sur la glace. Le CH parle toujours d’une blessure au haut du corps et d’une évaluation quotidienne même si Harris a semblé subir une commotion cérébrale en raison de la mise en échec de Samuel Blais.

Si tel est le cas, il ratera au moins trois matchs puisque les joueurs doivent se tenir à l’écart une semaine au minimum après ce diagnostic. Kovacevic, qui a croisé Harris, s’est voulu rassurant à son endroit.

Cayden Primeau défendra la cage. C'est un premier départ pour lui depuis le 18 janvier dernier.

En rafale

Kovacevic a pris quelques minutes pour revenir sur l’incident Ridley Greig-Morgan Rielly. Greig a mis un point d’exclamation sur une victoire des Sénateurs avec un lancer frappé dans un filet désert samedi soir et a dû souffrir l’ire du défenseur des Leafs, peu amusé par le geste provocateur.

Rielly, initialement convoqué en personne par le département de la sécurité des joueurs de la LNH , connaîtra sa sanction sous peu.

J’ai trouvé ça amusant, a laissé tomber Kovacevic… Tu ne peux pas laisser ça aller. Si tu es à la place de Greig, tu dois savoir que quelqu’un va réagir. Techniquement, tu ne fais rien de mal, tu as le droit de prendre un lancer frappé, mais tu dois t’attendre à ce qu’il y ait une réponse. Je comprends les deux côtés.

Si quelqu’un faisait ça contre nous, je suis certain qu’on serait tous fâchés. Et si Gallagher faisait ça, j’en rirais , a-t-il renchéri.

On comprend surtout dans tout ça que Brendan Gallagher serait le choix de délinquant de Kovacevic.