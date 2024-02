Jennifer Jones annonce sa retraite du curling par équipe à la fin de la saison

À quelques jours de son 18e Tournoi des cœurs, la Manitobaine Jennifer Jones a annoncé mardi qu’elle allait prendre sa retraite du curling à quatre à la fin de la présente saison.

La capitaine de 49 ans continuera de jouer en double mixte avec son mari Brent Laing, avec qui elle a gagné le plus récent Championnat canadien en 2023.

J’ai eu l’immense privilège de jouer des milliers de matchs : les Jeux olympiques, les championnats nationaux et mondiaux, les tournois du grand chelem et bien plus encore, tant ici qu’à l’étranger, a écrit Jones sur les réseaux sociaux. Le curling m’a inspirée, il m’a changée et il a fait de moi une meilleure personne. J’en serai toujours reconnaissante.

La championne olympique de 2014 possède l'un des plus beaux palmarès de son sport, avec six titres nationaux et deux titres mondiaux. Elle a également remporté 17 tournois du grand chelem, plus que quiconque sur le circuit féminin.

Après avoir fait ses débuts sur la scène nationale au Tournoi des cœurs de 2002, Jones l’a remporté dès sa deuxième participation, en 2005, avec un coup devenu légendaire qui lui a valu quatre points au dernier bout pour la victoire. C’était la première de ses 10 finales, un record.

Seule Colleen Jones, qui partage avec elle le record de sacres nationaux, a joué plus de rencontres qu’elle dans ce tournoi, et Jennifer Jones s’est adjugé en 2021 un autre record, celui des victoires, avec sa 153e. Elle en compte aujourd’hui 169, dont 26 en matchs éliminatoires.

Elle amorcera son dernier Championnat national samedi avec ses coéquipières Karlee Burgess, Emily Zacharias et Lauren Lenentine.

J’estime profondément mes coéquipières, avec qui l’on partage bien plus que du temps sur la glace, a écrit Jones. Nous avons connu ensemble l’électricité dans l’air à l’aréna et parmi les supporteurs et les moments de calme à planifier, à s’entraîner et à penser à nos vies. Mon équipe actuelle est très spéciale. Je suis reconnaissante de conclure ce volet de ma carrière avec ces amies, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir leur réserve.

Le Tournoi des cœurs se met en branle vendredi, à Calgary, avec quatre rencontres en soirée.