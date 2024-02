Mathieu Betts paraphe un contrat avec les Lions de Détroit

Les Lions de Détroit ont ouvert leurs portes à Mathieu Betts. L'ailier défensif de 28 ans a signé une entente pour se joindre à l'équipe de la Ligue nationale de football (NFL).

La nouvelle a été confirmée par son agent, Sasha Ghavami, mardi.

Betts avait fait l'étalage de son talent devant la direction des Lions à la mi-décembre. S'en sont suivis des essais à l'entraînement avec les Browns de Cleveland et les Bills de Buffalo durant le temps des fêtes.

Le Montréalais a fait écarquiller bien des yeux la saison dernière, sa quatrième dans la Ligue canadienne de football (LCF), avec les Lions de la Colombie-Britannique. Il a réussi 18 sacs du quart, un record pour un joueur national, en 18 matchs, en route vers le titre de joueur défensif par excellence dans le circuit Ambrosie.

Betts a démarré sa carrière dans la LCF à Edmonton après avoir été sélectionné au troisième rang du repêchage de 2019. Il a disputé deux campagnes en Alberta, entrecoupées par une saison annulée par la crise sanitaire, en 2020, avant de se diriger vers la Colombie-Britannique.

Publicité

L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, où il a remporté la Coupe Vanier deux fois plutôt qu'une, a vécu son éclosion sur la scène professionnelle lorsqu'il s'est greffé aux Lions. Dès son arrivée, en 2021, il a obtenu plus de temps de jeu en défense, synonyme d'une récolte de sept sacs.

Le principal intéressé n'en sera pas à ses premiers pas dans la NFL. Il avait paraphé un contrat avec les Bears de Chicago, en 2019, en tant que joueur autonome non repêché. Son séjour dans la Ville des Vents s'était toutefois arrêté quelques mois plus tard au terme du camp d'entraînement.

Betts a également obtenu d'autres essais à l'entraînement avec les Jaguars de Jacksonville et les Chargers de Los Angeles, en 2022, sans qu'il parvienne à convaincre l'état-major de ces deux organisations.

Les Lions en ascension

Du côté de Détroit, les Lions ont récemment conclu leur saison en finale de l'Association nationale. Ils ont été battus par les 49ers de San Francisco, qui ont subi le même sort au Super Bowl face aux Chiefs de Kansas City.

Les représentants du Michigan ont également décroché leur premier titre de division depuis celui de 1993 après avoir affiché un reluisant dossier de 12 victoires contre 5 revers.

Les Lions ont terminé ex aequo au 23e échelon de la NFL au chapitre des sacs avec 41 au compteur en 17 matchs. L'ailier défensif Aidan Hutchinson a mené la charge avec 11, sacs, ce qui lui a conféré la 12e place, à égalité avec deux autres joueurs.