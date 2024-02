Sarah Nurse et Saroya Tinker connaissent bien cette impression de se sentir différente des autres. C'est pourquoi les deux hockeyeuses, l'une active, l'autre retraitée, travaillent à créer un espace pour les filles noires dans le hockey professionnel féminin.

Les deux pionnières en hockey féminin ont récemment discuté entre elles, devant les caméras de CBC Sports, du fait d'être une femme noire dans ce sport, et de la manière dont elles encadrent les jeunes filles noires qui suivent leurs traces.

Bien que leur succès et leur présence dans le monde du hockey constituent une source d'inspiration pour la génération montante, Nurse et Tinker travaillent directement avec les jeunes filles noires pour les aider à réaliser leurs rêves par l'entremise de diverses initiatives.

Je n'arrivais pas à croire que je voyais de jeunes filles noires dans les gradins, ça m'a tellement surprise, a déclaré Nurse à Tinker. Chaque fois que je vois une petite fille qui me ressemble ou qui me ressemblait quand j'étais enfant, je m'arrête net, ça me donne la chair de poule.

Nurse a aidé la sélection canadienne à remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. L'Ontarienne de 29 ans défend les couleurs de l'équipe de Toronto, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Tinker, 25 ans, est quant à elle passée de la glace aux bureaux de la ligue en tant que responsable des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, et de l'engagement communautaire dans la LPHF . L'Ontarienne a pris sa retraite en novembre dernier après avoir aidé les Six de Toronto à remporter la Coupe Isobel lors de la dernière saison de la défunte Premier Hockey Federation.

À lire aussi : Le Maple Leaf Gardens revit grâce au hockey féminin

Faire une différence

Être un modèle a toujours été important pour Tinker, qui a lancé la section canadienne de Black Girl Hockey Club (BGHC), en novembre 2022. La mission de l'organisme à but non lucratif est d'inspirer et de maintenir la passion pour le jeu au sein de la communauté noire .

Publicité

Tinker a commencé à faire du bénévolat au comité des bourses du club et a finalement recueilli 32 000 $ pour fonder le Black Girl Hockey Club Canada, dont elle est la directrice générale.

Il offre une bourse soutenue par Bon départ, un programme d'aide financière, des programmes communautaires et des occasions de mentorat dans tout le pays.

Tinker a également lancé un programme de mentorat pour les hockeyeuses du Black, indigenous and people of color (BIPOC), en 2020, appelé Saroya Strong.

Je vois de plus en plus de filles noires dire : "Oh, je m'intéresse au hockey", a affirmé Tinker. Et je pense que la chose la plus importante que j'ai remarquée au BGHC , en particulier, c'est qu'on ne demande pas à beaucoup de femmes noires si elles veulent essayer le hockey. Ce n'est même pas une option.

Mais je vois les visages souriants, je les vois être accueillies, avoir une communauté maintenant. Donc, c'est le côté positif pour moi.

Après avoir tiré une pile de cartes de questions, Nurse a réfléchi au premier moment où elle s'est sentie différente de ses pairs en hockey à cause de son origine raciale.

Publicité

La première fois que j'ai réalisé que j'étais un peu différente des autres personnes avec qui je jouais au hockey, que ce soit des garçons ou des filles, c'était dans un vestiaire féminin, a dit Nurse. Nous parlions de cheveux et elles ont commencé à parler des miens, du fait que mes cheveux ne faisaient tout simplement pas les choses que les leurs faisaient.

Je me souviens d'une fois où je suis entrée dans le vestiaire avec mes cheveux raides, et tout le monde en était obsédé, a-t-elle renchéri. Ils n'arrêtaient pas et disaient que mes cheveux étaient tellement plus beaux comme ça. Je me souviens juste d'avoir pensé : "Ce n'est pas moi, ce n'est absolument pas moi."

Tinker, qui a été inspirée par Nurse pendant son enfance, a vécu à peu près la même chose.

Je me souviens d'être allée à des tournois et on me suppliait de me brosser les cheveux. J'avais cette énorme afro, et c'était comme un spectacle à voir. C'était certainement un moment gênant , a-t-elle indiqué.

En fournissant un aperçu inestimable de leur expérience en hockey féminin, Nurse et Tinker ont parlé du syndrome de l'imposteur et du devoir d'être parfaites, à tout moment, en tant que femmes noires. Un poids qu'elles disent porter avec elles malgré tous leurs succès.

C'est l'essence du perfectionnisme. J'ai l'impression que parfois, si je fais une erreur, c'est la seule chose dont on parlera ou dont on se souviendra, a mentionné Nurse. J'ai donc l'impression que nous marchons sur cette ligne fine où je veux être parfaite afin de pouvoir préparer le terrain pour la prochaine petite fille noire qui veut jouer au hockey.

Je ressens toujours le besoin d'être parfaite, de changer de code dans certaines situations et de ne pas être moi-même à 100 %, ce que je trouve idiot, car nous devrions toujours pouvoir être nous-mêmes.

Nurse est l'une des quatre hockeyeuses noires dans la LPHF , avec les défenseuses Sophie Jaques (Minnesota) et Nikki Nightengale (Minnesota), ainsi que l'attaquante Mikyla Grant-Mentis (Ottawa). Il s'agit d'une période charnière pour la représentation des minorités, étant donné l’attention importante portée sur le hockey féminin depuis la naissance du circuit professionnel.

Je dis toujours que nous sommes en quelque sorte la première génération de pionnières, a déclaré Tinker. Nous avions Angela James, mais il y en a cinq autres : [Nurse], Blake Bolden, Mikyla Grant-Mentis, Sophie Jaques et moi-même. Ce sont celles qui sont visibles en ce moment.