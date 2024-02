Après un difficile début de match, Leylah Annie Fernandez s’est accrochée et est parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi de Doha.

Sèchement battue 0-6 en première manche, la Québécoise, 38e raquette mondiale, a retrouvé ses marques pour finalement remporter les deux manches suivantes 6-2 et 6-3 face à l’Espagnole Paula Badosa, classée 79e, mardi, au Qatar.

La veille, Fernandez avait vaincu la 15e joueuse mondiale, la Russe Liudmila Samsonova, à son premier match depuis sa défaite au deuxième tour des Internationaux d’Australie.

Elle a affiché un taux de réussite avec sa première balle de 74,3 %, contre seulement 55,7 % pour son adversaire. Malgré les obstacles, elle a scellé l’issue de la rencontre au bout de 1 h 54 min de jeu. Elle n'a réussi que 4 bris en 15 occasions. En comparaison, Badosa est parvenue à briser quatre fois en neuf occasions, dont trois fois en première manche.

En huitièmes de finale, Fernandez affrontera la Chinoise Zheng Qinwen, classée 7e à la WTA . Il s’agira du deuxième match entre elles. Fernandez avait battu Zheng 6-1, 4-6 et 7-6 (7/3) au deuxième tour du tournoi de Monterrey, au Mexique, en mars 2022.

Plus tard mardi, Fernandez et sa partenaire de double, la Géorgienne Oksana Kalashnikova, doivent affronter le duo formé de la Belge Elise Mertens et de la Taïwanaise Hsieh Su-wei en huitièmes de finale. D’autre part, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe, 2es têtes de série, ont rendez-vous avec les Russes Ekaterina Alexandrova et Irina Khromacheva.

Autres résultats : Victoria Azarenka (BLR) bat Wang Xinyu (CHN) 7-6 (7/2), 6-2

Emma Navarro (USA/no 16) bat Elise Mertens (BEL) 6-1, 6-3

bat Elise Mertens (BEL) 6-1, 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Marta Kostyuk (UKR) 2-1 (abandon)

Zheng Qinwen (CHN/no 5) bat Magda Linette (POL) 6-2, 2-6, 6-3

bat Magda Linette (POL) 6-2, 2-6, 6-3 Ekaterina Alexandrova (RUS/no 14) bat Erika Andreeva (RUS) 6-0, 3-6, 6-1

bat Erika Andreeva (RUS) 6-0, 3-6, 6-1 Linda Noskova (CZE) bat Maria Sakkari (GRE/no 7) 3-6, 7-6 (7/2), 7-5

3-6, 7-6 (7/2), 7-5 Danielle Collins (USA) bat Marie Bouzkova (CZE) 6-4, 7-5

Katerina Siniakova (CZE) bat Coco Gauff (USA/no 2) 6-2, 6-4

Avec les informations de La Presse canadienne