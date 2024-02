Molly Carlson survole les préliminaires de haut vol

La plongeuse Molly Carlson a dominé les préliminaires de l’épreuve de haut vol, mardi, pour s'établir comme l'une des trois Canadiennes qualifiées pour les demi-finales aux mondiaux de sports aquatiques à Doha.

S'élançant d'une hauteur de 20 m, Carlson a compilé un total de 168,90 points avec ses deux sauts, soit 14,50 de plus que l’Australienne Rhianan Ifflan (154,40).

Les autres Canadiennes en lice, Jessica McCauley (141,05) et Simone Leathead (132,30), se classent respectivement 3e et 7e avant les demi-finales et la finale, qui seront disputées mercredi.

Chez les hommes, Frédéric Gagné, du Club CAMO de Montréal, n’a pu faire mieux que la 18e place à l’issue d’une journée difficile et ne sera pas des étapes finales.

Ses deux sauts de la plateforme de 27 m ne lui ont valu que de maigres pointages de 39,20 et 57,00 pour un total inférieur à ce que le Français Gary Hunt, meneur au classement provisoire, a réalisé avec son deuxième saut, soit 129,85 points.