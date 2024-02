Les Flames cafouillent à New York

Igor Shesterkin a stoppé 30 lancers et les Rangers de New York ont blanchi les Flames de Calgary 2-0, lundi soir.

Le premier jeu blanc de la saison de Shesterkin a aidé les Rangers à obtenir une cinquième victoire d'affilée.

Will Cuylle et Jimmy Vesey ont touché la cible pour les Rangers, qui montrent un dossier de 6-1-1 à leurs huit dernières confrontation. Shesterkin a enregistré un 12e blanchissage en carrière dans la LNH.

Jacob Markstrom a conclu la rencontre avec 29 arrêts pour les Flames, qui ont vu leur série de quatre victoires prendre fin.

Après une période sans but et comprenant quelques arrêts spectaculaires de Markstrom, Cuylle a finalement brisé l'égalité alors qu'il restait 7:29 à écouler au deuxième engagement. Il a glissé la rondelle dans le filet pour son neuvième but de la campagne.

Vesey a ajouté un but dans un filet désert, alors qu'il ne restait que 19 secondes à jouer au match, profitant d'une bévue de Noah Hanifin à proximité du filet.