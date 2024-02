Marie-Yasmine Alidou rejoindra finalement le Canada pour la Gold Cup

La Québécoise Marie-Yasmine Alidou va finalement prendre part à la Gold Cup féminine, qui aura lieu aux États-Unis à compter du 20 février.

Son nom a été ajouté à la dernière minute par la sélectionneuse Bev Priestman, afin de remplacer l'Ontarienne Jayde Riviere qui va rater le tournoi en raison d'une blessure.

Alidou est ainsi récompensée pour son excellente saison avec Benfica. La joueuse, qui occupe le poste de milieu de terrain, a inscrit huit buts en neuf matchs en Ligue des championnes.

La Montréalaise rejoint les deux autres Québécoises déjà choisies, Gabrielle Carle et Évelyne Viens, au sein de la formation de 23 joueuses.

La Gold Cup représente la première compétition de l'année, et une préparation importante en vue des Jeux olympiques de Paris cet été. Le Canada, 10e du monde, est l'une des cinq nations qualifiées pour les JO, dont le tournoi de soccer rassemblera 12 équipes.

La formation gagnante obtient le titre d'équipe championne de la CONCACAF.

Le Canada (10e au monde) se retrouve dans le groupe C en compagnie du Costa Rica (43e), du Paraguay (50e) et du gagnant du duel entre le Guatemala (80e) et le Salvador (104e), prévu le 17 février. Les Rouges disputeront tous leurs matchs à Houston au Texas.