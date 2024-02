Le skieur acrobatique chinois Guangpu Qi, victime d'une violente chute à la Coupe du monde de Lac-Beauport, dimanche, a eu plus de peur que de mal.

L'équipe chinoise a indiqué qu'il avait obtenu son congé de l'hôpital dimanche soir, après avoir subi une batterie de tests. S'il souffre d'une commotion cérébrale, Qi ne souffre d'aucune autre blessure sérieuse.

Ses entraîneurs s'attendent à ce qui soit de la dernière étape de la saison, à Almaty, au Kazakhstan, du 8 au 10 mars prochain.

Le meneur du classement pour l'obtention du globe de cristal a chuté en super finale de la deuxième étape de la Coupe du monde québécoise.

Guangpu Qi a été la victime d'une chute inquiétante, dimanche à Lac-Beauport.

Dernier à s'élancer, Qi, vainqueur samedi et en bonne position de réussir le doublé après avoir dominé la finale 1, a semblé complètement désorienté dans les airs. Il a tenté de corriger avant d'atterrir, mais il s'est présenté de dos dans l'aire d'atterrissage.

Il est lourdement tombé à la renverse, sa tête frappant violemment la neige.

L'athlète chinois avait triomphé le samedi, la veille de sa chute.

Qi a glissé sans bouger jusqu'au bas de la piste, où des membres de l'équipe chinoise et le personnel médical ont rapidement accouru. Après de longues minutes, on lui a stabilisé le cou et on l'a installé sur une civière pour lui faire quitter le parcours.

Il était conscient au moment de quitter la piste.