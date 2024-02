Ils seraient plus d'une centaine de travailleurs illégaux sur plusieurs des 70 chantiers des sites des prochains Jeux olympiques de Paris 2024, selon médias et observateurs. « Cent cinquante me paraît un chiffre sous-évalué », affirme toutefois Jean-Albert Guidou, de la Confédération générale du travail (CGT).

La CGT , plus grand syndicat des travailleurs de l’Hexagone, intervient pour la défense de ces travailleurs clandestins.

On paye les ouvriers sans-papiers à la journée sans les déclarer, dénonce M. Guidou, joint par Radio-Canada Sports. Sans fiches de paye, sans couverture sociale. La journée est à géométrie variable, car c’est un forfait qui peut durer 10, 11, voire 12 heures. Le salaire, lui, ne change pas. Il varie entre 60 et 80 euros, alors que le salaire d’un ouvrier est pratiquement le double.

Combien sont-ils encore de sans-papiers sur les chantiers? Plusieurs centaines, selon le syndicat. Pour le syndicaliste qui les défend, cette situation, toutes proportions gardées, n'est pas sans rappeler celle des chantiers qataris à l'approche de la Coupe du monde de soccer de 2022.

Publicité

Bien sûr qu’ici, on n’exploite pas de la même manière, dit Jean-Albert Guidou. On ne vous enlève pas votre passeport, il n’y a pas eu 6000 morts sur les chantiers et les syndicats peuvent intervenir. Mais à part cela, c’est aussi de l’exploitation d’êtres humains dont il s’agit.

Un sans-papiers témoigne

La suite, c'est Alhassane qui la raconte. Il est venu du Mali pour trouver un monde meilleur au pays des droits de la personne, confie-t-il à Radio-Canada Sports. Rapidement, il va découvrir l'enfer.

Mes camarades et moi travaillons pour un sous-traitant, mais nous n’avons aucun droit, affirme-t-il. Pas de sécurité sociale, pas de chômage. Nous effectuons les tâches les plus tenaces dans la démolition. Les chaussures et les vêtements de sécurité étaient à notre charge.

Pour le salaire, nous n’avions pas de fiches de paye, on avait juste de simples virements, poursuit-il. On était payé entre 70 et 80 euros par jour, avec des heures extensibles à la guise du patron. Nous étions à la merci des patrons. Si on dit qu’on n’est pas d'accord, on nous met à la porte. Tu dois travailler même si tu es malade. Et lorsqu'il y a des contrôles, le patron nous demande de nous cacher.

Ouvrir en mode plein écran Un travailleur sans-papiers Photo : afp via getty images / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Alhassane donne l’exemple d’un de ses camarades de chantier. J’avais un ami qui travaillait avec un marteau piqueur, raconte-t-il. Le patron ne respectait pas le Code du travail. Il pouvait donc rester des heures avec son outil. À force (de travailler), il s’est blessé. Il a dû quitter le chantier et est resté deux mois sans travailler et les soins étaient à ses frais.

Publicité

Quand il est revenu sur le chantier, le patron voulait l’affecter encore une fois au marteau piqueur. Il lui a expliqué que le médecin le lui avait déconseillé, car sa blessure pouvait s'aggraver. Le patron n’a rien entendu et l’a mis à la porte. Lui qui rêvait d’un monde meilleur quand il a traversé la Méditerranée!

Le travailleur malien explique que les sans-papiers n’ont pas le choix et sont à la merci de patrons peu scrupuleux.

Si nous sommes venus dans ce pays, ce n’est pas pour visiter et faire du tourisme, mais bien pour travailler, pour avoir un meilleur destin, explique-t-il. Je pensais que dans le pays des droits de la personne, ce serait plus facile pour nous.

Dans mon pays, j’ai fait des études supérieures, une maîtrise en droit des affaires. Quand je suis arrivé en France, j’étais en situation irrégulière, il fallait bien manger. Je ne voulais pas mendier dans la rue, alors j’ai décidé de travailler dans les chantiers. Il n’y a pas de sot métier.

Enfin sortis de l’enfer

À la suite de l’intervention du syndicat CGT , Alhassane et quelques-uns de ses amis ont finalement été régularisés. Ils pourront maintenant profiter des mêmes droits que les autres travailleurs grâce à un permis de travail d’une année, renouvelable.

Ouvrir en mode plein écran Des sans-papiers manifestent. Photo : afp via getty images / MEHDI FEDOUACH

Pour qu’un travailleur sans-papiers puisse être régularisé, il doit fournir des feuilles de paye comme l’exige le Code du travail, explique-t-il. Et c’est là que réside toute l’hypocrisie du système. Les grandes entreprises du bâtiment ont besoin de main-d'œuvre et veulent aussi réduire leurs coûts, et vont donc embaucher des travailleurs sans-papiers. C’est monnaie courante. Ces grands groupes ne les embauchent pas directement, ils passent par des sous-traitants et tout le monde ferme les yeux , dénonce Jean-Albert Guidou, de la CGT .

Ouvrir en mode plein écran Des sans-papiers manifestent. Photo : afp via getty images / JACQUES DEMARTHON

Un système de poupées gigognes

C’est la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) qui est chargée de mener à bien les 70 chantiers olympiques des Jeux de Paris.

La SOLIDEO a pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux de Paris 2024 dans le respect d’un budget défini , peut-on lire sur son site web.

Interrogé par les journalistes de France Info sur la présence de travailleurs sans-papiers sur les chantiers des Jeux, un représentant de l'organisme a été catégorique : La SOLIDEO condamne fermement les pratiques de travail illégal, contraires aux convictions qui l'animent et aux engagements qui sont les siens.

Jean-Albert Guidou explique que la situation constitue un véritable casse-tête, une sorte de système de poupées gigognes. Chaque grande société de construction fait affaire avec des sous-traitants, qui font eux-mêmes affaire avec d’autres sous-traitants, et ainsi de suite, ce qui rend complexes les enquêtes sur les chantiers.

Ouvrir en mode plein écran L'aréna Adidas, seul site construit de toutes pièces dans les limites de la ville de Paris. Photo : Paris 2024 / Bouygues Bâtiment Ile-de-France / Digitime Laurent Blossier

On ne peut pas tout surveiller, car il y a trop de sous-traitants qui embauchent ces sans-papiers, souligne-t-il. Sans ces travailleurs, les chantiers ne pourraient pas avancer et tout le monde le sait. Les grands groupes du BTP comme Bouygues sont au courant, mais disent, pour se défendre, qu’ils ne sont pas responsables des sous-traitants.

Alors, pourquoi ne pas tout simplement régulariser tous ces travailleurs si la demande est grandissante dans le domaine de la construction?

Nous avons proposé dès le départ à la SOLIDEO d’identifier les travailleurs en situation irrégulière afin qu’ils obtiennent les mêmes droits que les autres travailleurs, explique le syndicaliste. Nous n’avons jamais eu de réponse favorable. Quand on a dévoilé le problème sur la place publique, la SOLIDEO a permis à nos responsables syndicaux de faire de meilleures interventions sur les chantiers. Mais la bataille est loin d’être terminée.

On n’utilise pas les personnes comme des mouchoirs.

Ce cri du cœur, c'est celui de Bernard Thibault. Il représente les syndicats au conseil d’administration de la SOLIDEO, qui est chargée des chantiers olympiques.

On considère en France qu’entre 700 000 et 800 000 personnes sont en situation irrégulière, a-t-il expliqué à Radio-Canada Sports. Et pourtant, la plupart travaillent. Certains pour de grands groupes. Je connais un ancien directeur d’école malien qui a dû émigrer et qui fait maintenant la plonge dans un très grand hôtel qui a pignon sur rue sur les Champs-Élysées.

On les retrouve partout : nettoyage, éboueurs, garde d’enfants, dans le fin fond des cuisines. Les métiers du bâtiment sont également un bon exemple. D'ailleurs, c'est le secteur du bâtiment et celui de l’agriculture qui emploient le plus de sans-papiers.

Ouvrir en mode plein écran Bernard Thibault, syndicaliste Photo : afp via getty images / ERIC PIERMONT

Bernard Thibault parle également de la responsabilité des grands groupes, maîtres d’œuvre des projets olympiques.

On devrait impérativement rendre les grands groupes imputables, car il est impossible qu’ils ne soient pas au courant de l'existence du problème , affirme-t-il.

Toutefois, régulariser les sans-papiers n’est pas payant politiquement, explique le syndicaliste, qui parle d'hypocrisie de l’État.

Oui, l'État est hypocrite, tranche-t-il. Vous savez aussi bien que moi que l’extrême droite monte en flèche un peu partout en Europe. Son discours est clair : tout est de la faute de l’émigrant. Alors, si vous voulez être populaire et vous faire élire, il faut aller dans ce sens. Je vous concède que la situation est ironique, car la France a besoin de cette main-d'œuvre dans tous les domaines. Et comme pays responsable, il devrait la considérer comme une main-d'œuvre à part entière. Mais on préfère garder la situation actuelle et regarder ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Protestation d'un sans papiers Photo : afp via getty images / JOEL SAGET

Si la situation de l’exploitation des travailleurs sans-papiers s’est quelque peu calmée, c’est parce que les chantiers sont presque terminés. Mais le problème renaîtra après les Jeux, prévient Bernard Thibault.

Certains chantiers, comme le village des athlètes, vont recommencer après les Jeux, car les chambres vont être transformées en appartements. Bien sûr que l'on va surveiller la situation de près, mais les sans-papiers continueront à être recherchés. Comme je vous l'expliquais, il y a encore tellement de problèmes à résoudre encore autour des Jeux. Les sans-abris qu’on déplace, les petits commerces qui sont obligés de fermer, il y aussi toutes les entreprises qui sont proches d’un site olympique et qui devront fermer. C’est un non-sens.

Pierre Thibault parle aussi des exigences du Comité international olympique (CIO) que le pays hôte doit accepter pour obtenir les Jeux.

Si certains pays peu regardants sur les droits ont accepté les conditions en échange des Jeux, la France aurait dû refuser de voter des lois pour contenter le CIO, dit-il. Ce n’est pas à la France de s’adapter aux exigences du CIO , mais au CIO de s’adapter à elle. C’est bien la fête, mais pas au détriment des individus et de leurs droits.

La présence des sans-papiers sur les chantiers olympiques n’est pas le seul scandale à entacher la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024. Quatre enquêtes sont en cours touchant les plus hauts dirigeants du Comité organisateur.