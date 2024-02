Miracle à l’ivoirienne à la Coupe d’Afrique des nations

« Miraculeux! Incroyable! Impensable! ». Ce sont les premiers mots qu'a lancés l'expert en médias Karim Djinko, joint à Abidjan après le coup de sifflet final du match ultime. La Côte d’Ivoire venait de remporter la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en battant 2-1 le Nigeria.

Au bord du gouffre à la fin du premier tour, les Ivoiriens se sont rendus jusqu’au bout pour remporter le trophée convoité par tout un continent.

Une finale à couper le souffle

Le stade Assane Ouattara était couvert d’orange, la couleur des joueurs ivoiriens. Une immense banderole allait donner le ton à cette finale. On pouvait y lire l’inscription : Commando Éléphants . Signe que les temps changent, il y avait, sur le bord du terrain, deux femmes pour arbitrer la finale.

Dès les premières minutes, les Ivoiriens sont en mission et dictent le rythme du match. Soulevés par la foule, les Éléphants sonnent la charge et se créent les plus belles occasions. Dans les tribunes, Didier Drogba, l'ancien capitaine de l'équipe ivoirienne et buteur étoile de l’Impact de Montréal, encourage les siens.

Pendant ce temps, les Nigérians, nerveux, multiplient les fautes et subissent la pression ivoirienne. Sur leur banc comme sur le terrain, les esprits s’échauffent et l'entraîneur José Pereiro écope d’un carton jaune.

Ouvrir en mode plein écran L'arbitre Bouchra Kartoubi face à l'entraîneur du Nigeria Photo : afp via getty images / ISSOUF SANOGO

Avec à peine 10 minutes à jouer en première mi-temps, et un peu contre le cours du jeu, c’est le Nigeria qui marque le premier but : une superbe tête du capitaine des Super Eagles, William Troost Ekong, aboutit au fond du filet. C’est 1-0 après les 45 premières minutes.

Pendant ce temps, dans les tribunes, le président de la FIFA , Gianni Infantino, préfère avoir les yeux rivés sur son téléphone.

La deuxième période s'amorce et, une fois de plus, ce sont les Éléphants qui menacent. Il faudra attendre la 62e minute pour que le volcan ivoirien, en veille jusque-là, entre en éruption. Là encore, c’est une superbe tête du capitaine Franck Kessié qui redonne l’espoir à son équipe et à toute une nation. Dans les tribunes, Didier Drogba exulte!

Ouvrir en mode plein écran L'Ivoirien Franck Kessie Photo : afp via getty images / DANIEL BELOUMOU OLOMO

Revigorés par l’égalisation, les Éléphants s’abattent sur les Super Eagles, qui ne savent plus où battre de l’aile. Le deuxième but n’est plus qu’une question de temps : la défense nigériane est devenue orange tellement les joueurs ivoiriens sont omniprésents. Le retourné spectaculaire du héros de la qualification ivoirienne pour cette finale, Sébastien Haller, rate de peu la cible. Drogba n'en croit pas ses yeux.

Les efforts ivoiriens sont justement récompensés par leur héros, qui marque le but victorieux à la 81e minute.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Haller marque le but victorieux Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

On ajoute sept minutes supplémentaires, qui vont paraître une éternité. Le coup de sifflet final libérateur de tout un peuple retentit enfin. La Côte d’Ivoire est championne d’Afrique.

Publicité

Dans les tribunes, la couleur orange est tellement remuante qu'on croirait voir de la lave en fusion. Le volcan ivoirien explose.

À l’autre bout du fil, Karim Djinko est encore sous le choc. C’est impossible, c'est incroyable, ils l’ont fait, ils l’ont gagnée! Les mots défilent au même rythme que les attaques de son équipe quelques minutes plus tôt.

On sentait qu’ils voulaient cette victoire. On pensait qu’ils étaient morts, mais à chaque tour, ils ressuscitent. Ce trophée est inestimable, car on est passé de la tragédie à la comédie en l'espace de quelques semaines.

Les cris de joie autour de l’expert en médias redoublent, car la fête ne fait que commencer.

C’est certain que le président va décréter au moins deux jours fériés pour que nous puissions saluer nos héros, lance-t-il. Les victoires passées, on devait attendre leur retour, mais cette fois, c’est chez nous qu'ils ont gagné. On va les fêter comme ils le méritent.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs ivoiriens fêtent la victoire Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Tout un spectacle

Cette 34e Coupe d’Afrique des nations a montré le savoir-faire ivoirien. Le sens de la fête, de l’hospitalité. L'organisation hors pair. La qualité des stades. Même si l’arbitrage a laissé quelque peu à désirer et sera à revoir.

Publicité

Les nations présentes ont offert tout un spectacle. Elles ont surtout montré que l'écart s'est considérablement réduit entre les forces en présence. On ne peut plus parler, maintenant, de nation dominatrice.

Les Bafana Bafana sud-africains en ont d'ailleurs fait la démonstration en remportant la 3e place du tournoi, après avoir vaincu les redoutables Léopards congolais aux tirs au but.

Encore une fois, le gardien sud-africain Ronwen Williams s’est démarqué en arrêtant deux tirs au but pour donner la victoire à son équipe.

Dans cette CAN , les Ivoiriens sont passés par toute la gamme des émotions. Le scénariste qui aurait écrit une telle histoire avant le coup d’envoi n’aurait jamais trouvé preneur, tellement les épisodes étaient aussi surréalistes que rocambolesques.

Ouvrir en mode plein écran Une supporter ivoirienne Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Humiliés à domicile 4-0 par la Guinée équatoriale, après quoi des sorciers ont été poursuivis dans le village d'Akradio. Rescapés de justesse grâce à la victoire du Maroc. Un entraîneur limogé en cours de compétition. Un nouvel entraîneur sans expérience à un tel niveau qui lui succède, et un miraculé du cancer qui devient le héros de toute une nation. Ouf! Qui l’eut cru?

On ne sait toujours pas si les sorciers auront permis aux Ivoiriens de réaliser ce miracle, mais une chose est certaine : la détermination et la volonté des joueurs de remporter le trophée à domicile étaient tellement puissantes qu’ils n’avaient sûrement pas besoin de bons ou de mauvais sorts pour devenir champions.

On dit qu'un miracle n'arrive jamais seul. Quelques heures après la victoire ivoirienne, le Franco-Ivoirien Lucas Niang remportait le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.

Qu’importe qui allait l’emporter lors de cette finale, la Côte d’Ivoire avait déjà gagné en montrant au monde entier l’image d’un pays moderne capable de grandes choses , a déclaré Karim Djinko.

L'équipe ivoirienne porte le nom d'Éléphants. Or, quand on fait des petites recherches sur les qualités généralement attribuées à ces animaux, voici ce qui revient le plus souvent : ils sont extrêmement sociables, ressentent de la compassion et se réconfortent mutuellement.

Rendez-vous maintenant l’année prochaine, au Maroc, où se tiendra la 35e édition du tournoi, pour une autre aventure.