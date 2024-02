Les scènes de liesse étaient bien visibles, dimanche soir, sur le bord de la lagune Ebrié, après la victoire des Éléphants de la Côte d’Ivoire face aux Super Aigles du Nigeria. Du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé aux quatre coins d'Abidjan, l’ambiance était la même : « une fierté de remporter sa propre Coupe d’Afrique des nations (CAN) ».

Les supporteurs de l’équipe nationale ivoirienne étaient réunis en grand nombre au stade d’Anyama. Loin de là, ils étaient également nombreux dans les bars et les zones des partisans des 10 communes d’Abidjan pour suivre la finale diffusée en direct.

Une victoire inattendue

Les Éléphants, miraculés de la phase de groupe, sont finalement ressortis vainqueurs de la 34e CAN, leur troisième trophée après ceux de 1992 et de 2015.

Il faut remonter à la phase préliminaire pour comprendre la chance des Ivoiriens. Avec seulement trois points, dont une lourde défaite de 4-0 face à la Guinée équatoriale, les Éléphants étaient théoriquement éliminés de la compétition. Il a fallu une victoire du Maroc sur la Zambie pour leur permettre de se classer parmi les meilleurs troisièmes et, ainsi, atteindre les huitièmes de finale.

Depuis ce miracle, le onze ivoirien a multiplié les victoires pour se hisser sur le toit de l’Afrique.

Ouvrir en mode plein écran Des supporteurs ivoiriens célèbrent la victoire de leur équipe à la Coupe d'Afrique des nations. Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

Le conseiller municipal à la mairie de Cocody, Thierry Guédé, qui a choisi de suivre la finale dans une zone réservée aux supporteurs, ne tarit pas d’éloges à l’endroit des Éléphants.

C’est magnifique parce qu’on vient de très loin, on n’y croyait pas vraiment parce que quand on a pris le 4 à 0, nous étions complètement affaissés. Dieu nous a démontré son existence et nos garçons nous ont montré du football , a-t-il dit.

Depuis la qualification des Éléphants pour les huitièmes, M. Guédé dit avoir été convaincu que son pays allait remporter la Coupe. À présent, on est prêt à organiser la Coupe du monde , a ajouté le conseiller.

Des partisans en transe

Ce sacre inattendu ne laisse pas les Ivoiriens indifférents. Rencontré à Cocody à la fin du match, Dimars Léandre ne pouvait pas cacher ses émotions.

Je suis ému, je suis super content, je suis en joie, je suis débordé d’émotions. Avec trois points au départ, on se retrouve champion, c’est magique , a lancé le supporteur tout joyeux.

Près de lui, un autre amateur ne trouvait pas les mots pour exprimer sa joie. Sawadogo Issa a salué la prouesse des joueurs.

Les derniers sont devenus les premiers. On va fêter cette victoire pendant trois jours parce que c’est mérité.

La Coupe, c’est pour nous et la CAN , c’est chez nous. Trois étoiles, c’est une joie immense, c’est au-delà de toute chose. Gloire à Dieu , a ajouté Julianna Gaddar, une Ivoirienne totalement en transe dans un bar de Cocody.

Ouvrir en mode plein écran Julianna Gaddar, amatrice des Éléphants Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

Samuel Apalo, le gérant du bar en question, abondait dans le même sens, car selon lui, cette victoire a fait oublier la mauvaise entame des Éléphants.

Organiser chez nous une CAN si magnifique et qui est qualifiée de meilleure CAN jamais organisée, on ne peut que rendre gloire à Dieu et dire merci aux Éléphants , a-t-il souligné.

Interrompue dans ses pas de danse, Estelle Diebré, une autre partisane, s'est dite fière et heureuse pour son pays. Les gars ont vraiment bataillé malgré les critiques, ils sont restés humbles , a-t-elle fait valoir.

Des célébrations nationales

La journée du lundi 12 février a été déclarée fériée sur l’étendue du territoire afin de permettre aux Ivoiriens de continuer les célébrations de cette victoire historique. Des défilés et des concerts sont prévus dans tout le pays.

En réaction à la victoire des Éléphants, le président Alassane Dramane Ouattara s’est félicité de l’exploit de son équipe nationale.

Je suis fier de notre équipe, content pour tous les Ivoiriens. Vraiment, c’est un bonheur indescriptible. Comme je l’ai dit, jamais deux sans trois, troisième étoile , a déclaré le président à la télévision nationale.

En attendant la présentation officielle de la coupe à la population, les célébrations se poursuivent dans tout le pays avec des scènes de liesses dans les rues.