Place au Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers

Toute la planète football a les yeux rivés vers Las Vegas, où les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City s'affrontent dimanche pour le 58e Super Bowl de la Ligue nationale de football (NFL) à compter de 18 h 30 (HAE).

Deux équipes vêtues de rouge, deux quarts-arrières vedettes d'une attaque redoutable, un deuxième rendez-vous ultime entre les Chiefs et les 49ers en quatre ans, mais un seul trophée Vince-Lombardi pour consacrer une dynastie à Kansas City, ou rappeler des années fastes à San Francisco.

Champions en titre et vainqueurs en 2020, avec un certain Laurent Duvernay-Tardif sur le terrain, les Chiefs se retrouvent en finale pour une quatrième fois en 5 ans, où leur seul revers a été aux mains des Buccaneers de Tampa Bay menés par le légendaire Tom Brady, qui obtenait ainsi le 7e et dernier titre de son illustre carrière.

Pour éviter de revivre pareille déception, le quart-arrière Patrick Mahomes et l'ailier rapproché Travis Kelce, fers de lance de l'attaque de Kansas City, ont été les artisans des succès éliminatoires des Chiefs cette saison, auteurs d'une victoire d’emblée contre les Dolphins de Miami, suivie de deux succès sur les terrains adverses, d’abord face aux Bills, à Buffalo, puis aux Ravens, à Baltimore.

Cette erre d'aller pourrait permettre aux Chiefs de conserver leur titre, un exploit qui n’a été accompli qu’à deux maigres occasions depuis l’instauration d’un plafond salarial, il y a trois décennies.

Les rares champions consécutifs du Super Bowl : Packers de Green Bay : 1967-1968

1967-1968 Dolphins de Miami : 1973-1974

1973-1974 Steelers de Pittsburgh : 1975-1976 et 1979-1980

1975-1976 et 1979-1980 49ers de San Francisco : 1989-1990

1989-1990 Cowboys de Dallas : 1993-1994

1993-1994 Broncos de Denver : 1998-1999

1998-1999 Patriots de la Nouvelle-Angleterre : 2004-2005

Kansas City compte aussi sur une partisane de choix, la supervedette Taylor Swift, qui a braqué les projecteurs vers la NFL depuis l'annonce de sa relation amoureuse avec Kelce, en septembre. Le couple, de toutes les conversations à l'approche du Super Bowl, promet d'avoir un impact sur le match qui va bien au-delà du terrain.

On crédite à « l'effet Swift » l'acquisition d'une audience record cette saison et d'une progression de 9 % de l'audience féminine de la NFL, rien de moins.

Les 49ers cherchent quant à eux à renouer avec la gloire d’autrefois, alors que le dernier triomphe de San Francisco au Super Bowl, signé Steve Young, est survenu en 1995, une poignée d’années avant la naissance du quart partant actuel de l'équipe, Brock Purdy.

Aucune équipe de la NFL, outre les Chiefs, ne compte davantage de participations aux finales d’association (4) et au Super Bowl (2) que San Francisco au cours des cinq dernières saisons. Mais cette année, le chemin pour s'y rendre à été ardu. Lors de leurs deux matchs éliminatoires, disputés à domicile, les 49ers ont été poussés au bord du précipice par les Packers de Green Bay avant de combler un écart de 17 points contre les Lions de Détroit.

Lors de ces gains à l’arraché, le porteur de ballon Christian McCaffrey a pris les choses en main et honoré son statut de joueur offensif par excellence de la NFL, acquis cette saison.

Mais les joueurs étoiles des deux équipes sont d'abord et avant tout leurs quarts-arrière.

Patrick Mahomes est considéré le meilleur pivot de sa génération. Déjà gagnant de deux titres du trophée Vince-Lombardi après seulement six saisons comme partant, il apparaît comme le porte-étendard du football aux yeux des amateurs du monde entier, héritier de Tom Brady en tant que supervedette du circuit Goodell.

Brock Purdy, lui, incarne une autre trajectoire, à laquelle il fait bon s'identifier. Surnommé Mister Irrelevant vu sa sélection au tout dernier rang du repêchage, le quart des 49ers est tout sauf impertinent, lui qui a été choisi parmi les finalistes au titre de joueur par excellence en saison. Il est bien en selle à San Francisco moins de deux ans après avoir bouclé le repêchage de la NFL en tant que 262e choix.

En plus des canons sur le terrain, les artifices seront aussi de la partie lors des temps morts. La vedette pop et R&B Usher s'occupera du spectacle de la mi-temps, une deuxième participation après celle de 2011, où il avait partagé la scène avec Black Eyed Peas.

Avec les informations de Félix St-Aubin.