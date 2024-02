Les basketteuses canadiennes iront à Paris, après un miracle espagnol

Pour la première fois depuis 2000, les deux équipes canadiennes de basketball seront aux Jeux olympiques.

L'équipe canadienne de basketball féminin s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris au bout du suspense. Ce sera une quatrième présence d'affilée pour elles au tournoi olympique. La sélection masculine s'est qualifiée en septembre dernier à la Coupe du monde.

Après avoir subi une deuxième défaite en trois matchs dans le tournoi de qualification à Sopron, en Hongrie, dimanche matin, le sort des Canadiennes revenait dans les mains des Espagnoles, qui devaient battre les Hongroises en après-midi pour permettre au Canada d'obtenir son billet olympique.

L'Espagne, 4e au monde, était cependant déjà qualifiée et n'avait rien à gagner face aux 18es mondiales, qui jouaient en plus devant les siens.

Après une mi-temps, les Hongroises menaient par 19 points, mais les Espagnoles ont alors amorcé une irrésistible remontée qui leur a permis de prendre l'avance dans la dernière minute de jeu pour l'emporter 73-72, éliminer leurs adversaires du jour et qualifier les Canadiennes.

Au classement final, les Japonaises (2-1), vice-championnes olympiques, ont terminé au 1er rang devant l'Espagne (2-1). Le Canada (1-2) a pris le 3e échelon en vertu de sa victoire contre la Hongrie (1-2) en ouverture du tournoi.

Trois des quatre équipes présentes à Sopron obtenaient leur billet pour Paris.

Bridget Carleton a mené les siennes avec 19 points et 8 rebonds dans la défaite de 86-82 face au Japondimanche. Kayla Alexander a marqué 16 points et a récupéré 14 ballons sous les paniers pour le Canada, classé 5e au monde. Nirra Fields a ajouté 17 points et 7 rebonds.

Ce tournoi était l'une des quatre compétitions qualificatives en vue des Jeux.

Le Canada a été éliminé en phase de groupe aux derniers Jeux olympiques. Sa meilleure performance aux JO est une 4e place à Los Angeles, en 1984.

