Morgan Rielly s’en prend à Ridly Greig après son but dans un filet désert

Les Sénateurs d'Ottawa sont revenus d'une pause de 10 jours dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en signant une impressionnante victoire de 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto, samedi. Le gain a toutefois été assombri par un geste inutile du défenseur des Leafs, Morgan Rielly.

Menés par Shane Pinto, qui a totalisé un but et deux aides, les Sénateurs ont également profité de la contribution de Claude Giroux, Vladimir Tarasenko, Josh Norris et Ridly Greig, qui ont tous marqué. Joonas Korpisalo a effectué 31 arrêts.

Auston Matthews, Matthew Knies et Max Domi ont touché la cible pour les Maple Leafs. Martin Jones a repoussé 27 lancers.

En retard 4-2 en début de troisième, les Maple Leafs ont réduit l'écart à 5:12. Une faille dans la défensive des Sénateurs a permis à Domi de se retrouver seul dans l'enclave, et l'ancien du Canadien de Montréal en a profité pour inscrire son cinquième de la saison.

Greig a toutefois marqué à l'aide d'un tir frappé dans une cage déserte avec 5,1 secondes à écouler au match.

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly n'a pas aimé le tir et il a asséné un double échec à la tête de Greig. L'arrière a écopé d'une pénalité majeure et a été chassé de la rencontre pour son geste.

Le défenseur des Sénateurs Travis Hamonic était de retour au jeu après avoir raté cinq matchs en raison d'une blessure.