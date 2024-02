C’est le propre des équipes appelées à être exclues des séries, et c’est le propre des équipes affligées par les blessures. Mais nous voici de nouveau devant une édition du Canadien qui a perdu toute profondeur et qui est forcée de s’en remettre à un très petit nombre de joueurs pour générer de l’attaque.

C’est devenu évident dans la défaite de 3-2 aux mains des Stars de Dallas, samedi après-midi : l’échange de Sean Monahan fait du Canadien, du moins jusqu’à preuve du contraire, l’équipe d’un seul trio en attaque.

Heureusement que l’unité formée de Cole Caufield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky joue en confiance. Elle a encore été à l’origine des deux buts du Canadien face aux Stars.

Or, depuis le début de la saison, Monahan avait réussi à combler une partie de l’absence de Kirby Dach en permettant d’étendre sur deux trios les principaux effectifs offensifs du Canadien. Joel Armia avait trouvé à ses côtés une rare constance lors des six dernières semaines, et bien que le fardeau de la preuve demeure principalement sur les épaules du trio de Suzuki, Martin St-Louis pouvait espérer que la production provienne d’autres sources.

Dans ce contexte, le retour au jeu de Alex Newhook prend énormément d’importance. Même si l’organisation perçoit davantage l’avenir de Newhook à l’aile, sa polyvalence permet de parer au plus pressant en l’insérant au centre pour le reste de la présente campagne. Il prend le relais de Monahan dans l’espoir que le Canadien puisse avoir un deuxième trio qui générera un peu d’attaque.

C’est un défi, a reconnu St-Louis à propos de la conception de ses trios pour la suite des choses. Je ne sais pas si on aura les réponses tout de suite. C’est de gérer ça de match en match. On pourrait se diriger dans une certaine direction et garder ce qu’on a fait, mais on pourrait être amenés dans une autre direction si ce qu’on croyait à vue d’œil ne se confirme pas. C’est un peu de jonglage, mais on va travailler là-dessus.

Même si cela risque de se dérouler dans un contexte perdant, le dernier tiers de la saison pourrait être pour Newhook une excellente occasion non seulement de s’implanter chez le Canadien, mais aussi de démontrer qu’il aura l’étoffe d’un attaquant top-6 à plus long terme.

L’attaquant de 23 ans n’était pas emballé outre mesure par ce premier match qu’il disputait depuis sa sérieuse entorse à une cheville, le 30 novembre face aux Panthers de la Floride. Retrouver son synchronisme et ajuster les détails au niveau de son positionnement n’a pas été facile, mais il a ajouté qu’après une absence de 27 matchs, il ne servait à rien de se frustrer indûment.

Il faut dire qu’après que Rafaël Harvey-Pinard eut quitté le match en deuxième période lors d’un contact fortuit avec Armia, Newhook s’est parfois retrouvé au centre de Josh Anderson et Tanner Pearson, qui ont connu un match difficile face aux Stars.

Ouvrir en mode plein écran Joel Armia est entré en collision avec Rafaël Harvey-Pinard en deuxième période, samedi après-midi. L'attaquant numéro 49 du Canadien a quitté la rencontre après la séquence. Photo : Reuters / Eric Bolte

St-Louis est forcé de faire avec ce qu’il a – on connaît ce refrain –, mais si l’entraîneur-chef doit concevoir un trio qui lui donnera à tout le moins du temps de possession en zone adverse, il est peut-être mieux d’investir en Newhook et Armia.

Eh oui, ce même Armia qui a enragé plus d’un entraîneur-chef à cause d’une intensité tellement variable, ce même Armia qui a dû encaisser un renvoi dans la Ligue américaine pour sonner en lui une sorte de réveil.

Il est visible de façon constante, a observé St-Louis. Il fait de nombreuses actions positives sur la glace. Il a de très bonnes intentions. Il utilise son gabarit et son bon lancer. Je pense qu’Army est dans une bonne place (psychologiquement). Il a trouvé de la joie à jouer à ce niveau-ci avec tout ce que le jeu lui demande de faire et ce que le jeu lui apporter. C’est pour cette raison-là qu’il a trouvé de la constance et qu’il est un très bon joueur pour nous.

De concert avec Suzuki, Brandon Gignac et Michael Pezzetta, Armia a excellé à écouler la punition de quatre minutes de Jake Evans en fin de troisième période. Il a même obtenu une chance en or de marquer sur laquelle il n’a toutefois pu capitaliser. Mais ce n’est pas un hasard si St-Louis s’est tourné vers lui pour agir comme sixième homme lorsque le CH a travaillé à 6 contre 5 dans la dernière minute de jeu.

Pour ce qui est de Harvey-Pinard, qui connaissait un bon début de match, cette nouvelle blessure à la jambe droite est le plus récent épisode d’une saison à oublier. Il peinait à retrouver son rythme après qu’une blessure l’eut fait rater deux mois d’activités, et ce nouveau revers de fortune le freine dans son élan.

Joshua Roy a été rappelé du Rocket de Laval pour le remplacer. Le Canadien doit espérer que Roy fera aussi bien qu’à son premier séjour dans la Ligue nationale. Mais cette fois, le vétéran Monahan ne sera plus là pour l’aider à mettre en valeur ses atouts offensifs.

Un avantage numérique encourageant

Le Canadien n’a pas marqué en quatre supériorités numériques face aux Stars, mais ses trois premiers efforts ont donné de l’élan à l’équipe et confirmé que le CH a finalement une première unité capable de menacer.

En octobre et en novembre, l’avantage numérique affichait une efficacité de 16,7 %. Depuis le début du mois de décembre, cette efficacité a grimpé à 22,9 %.

La volonté de créer de nouveaux patrons de jeux avec Monahan dans le centre de l’enclave avait d’abord ouvert de nouvelles possibilités, puis le fait de placer Suzuki et Caufield du même côté de la patinoire a ensuite été salutaire.

Plus récemment, le fait d’envoyer Caufield le long de la ligne du but, jumelé à la confiance envers son lancer qu’affiche Slafkovsky au cercle droit, ont été d’autres facteurs ayant permis à l’attaque à cinq de sortir de sa torpeur.

On est tous très à l’aise avec la disposition actuelle, a indiqué Suzuki. On trouve différentes façons de pénétrer les infériorités adverses. Aujourd’hui, Slaf a raté une belle chance par la porte d’en arrière et on a eu quelques occasions au centre de l’enclave, des tirs de réception qui n’ont pas pénétré le filet. Avec Newhook dans ce rôle pour la première fois, c’est sûr qu’il y a un apprentissage, mais on va continuer de bâtir là-dessus.

Il y a au moins un niveau de confiance bien installé entre Mike Matheson et le premier trio du Canadien qui devrait aider Newhook à participer assez rapidement à l’efficacité de la première unité. Mais c’est un autre aspect du jeu où l’ancien de l’Avalanche du Colorado est un peu lancé dans la fosse aux lions et appelé à remplacer Monahan.

Il y a un noyau dur qui s’affirme au sein de cette jeune équipe, un noyau auquel on peut ajouter Kaiden Guhle et Samuel Montembeault. L’occasion est belle pour Newhook de montrer qu’il peut lui aussi en faire partie.