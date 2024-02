CAN 2023 : l’engouement monte d’un cran à Abidjan à la veille de la finale

ABIDJAN - À quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, l’engouement est visible dans les rues d’Abidjan. Les partisans des équipes en lice s’attendent à un derby ouest-africain non des moindres surtout que les deux finalistes s’étaient déjà affrontés en phase de groupe.

Du côté nigérian, on espère une répétition du scénario du 18 janvier dernier qui s’était soldé par la victoire du Nigeria. Les Ivoiriens quant à eux misent sur une revanche pouvant leur permettre de remporter le trophée.

La Côte d’Ivoire vibre au rythme de la CAN depuis le 13 janvier 2024. Une occasion pour 24 équipes de soccer africaines de se mesurer dans cinq villes du pays organisateur : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo.

Après près d’un mois de compétition, l’heure est au dernier duel pour savoir qui du Nigeria ou de la Côte d’Ivoire remportera cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

De l’effervescence partout

Dans les rues d’Abidjan, la capitale économique, les partisans s’attendent à une victoire ivoirienne, dimanche, au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé.

Rencontré au marché Liberté d’Adjamé, Diby Valentin, qui était venu acheter son maillot des Éléphants de Côte d’Ivoire, pense que cette finale est un match retour en faveur des Ivoiriens.

On ne va pas être trop méchant, mais on mènera les Nigérians à 1 but à 0, comme ils nous ont fait pendant les qualifications , dit-il le sourire aux lèvres.

Diby Valentin, partisan des Éléphants de Côte d'Ivoire

Même son de cloche pour Alassane Ouedraogo, un marchand ambulant qui lui pronostique 2 buts à 0.

Demain, on ira soutenir les Éléphants à Ebimpé afin qu’on puisse garder la Coupe chez nous , s’empresse-t-il de dire tout excité.

L’ambiance est pratiquement la même dans les transports en commun où certains pensent que la qualification miracle des éléphants n’est pas fortuite .

Si Dieu nous a permis de nous qualifier, c’est pour remporter la Coupe , indique une passagère de Gbaka, véhicule de transport urbain à Abidjan.

Des Nigérians confiants

Des partisans nigérians du marché Liberté d’Adjamé se disent également optimistes quant à l’issue de la finale.

Le Nigeria va gagner 3 buts à 0 et on va fêter d’Abidjan à Lagos. L’histoire ne va pas changer parce qu’on gagne toujours face à la Côte d’Ivoire.

Olawale Malick, partisan du Nigeria

Le message est le même pour Nwadishi Victor-Thikwudi qui s’attend à une bonne fête du soccer.

On espère voir un bon jeu et un beau spectacle. Le Nigeria, qui a une bonne équipe cette année, va remporter la finale parce qu’on l’a déjà fait une fois et on le refera encore , fait-il savoir.

Un autre partisan nigérian préfère pour sa part relativiser en indiquant que la finale ne sera pas du tout facile.

Je pense que le match va se terminer à l’étape des tirs au but et si on arrive à ce niveau, je pense que la Côte d’Ivoire va gagner. La seule chance du Nigeria est de prendre l’avantage avant la 65e minute , avertit Danny Eriksen.

Des retombées économiques considérables

L'organisation de la CAN a également profité aux vendeurs de maillots qui ont noté une croissance des achats depuis la qualification de la Côte d'Ivoire en finale.

Avec la CAN, nous avons vendu beaucoup de maillots et depuis deux jours maintenant, beaucoup de clients viennent encore en acheter , confie Adama Diallo, commerçant à Adjamé.

Mohamed Touré, commerçant au marché Liberté d'Adjamé

M. Diallo espère une victoire ivoirienne afin que les maillots puissent se vendre davantage.

Mohamed Touré, un autre vendeur de maillot, affirme avoir enregistré plus de ventes depuis que le Maroc a permis à la Côte d’Ivoire de se qualifier.

On remercie Dieu, on a pu évacuer beaucoup de maillots même si on espérait en faire plus, mais on comprend aussi la situation économique difficile actuellement , explique-t-il.

Au-delà de l’aspect économique, la CAN a également été un événement rassembleur, selon plusieurs observateurs qui confient d’ailleurs que les différences politiques ont été oubliées pendant un mois pour s’unir derrière le soccer.