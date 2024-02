Gaël Monfils disqualifié d’un tournoi pour un geste commis

Le Français Gaël Monfils a été disqualifié vendredi d'un tournoi de démonstration pour avoir, selon l'organisation, involontairement blessé un des officiels de l'événement.

Hier (vendredi), un échange ludique dans les vestiaires entre Gaël Monfils et le superviseur du tournoi Stephane Apostolou a entraîné une légère blessure de ce dernier, a indiqué samedi l'organisation de l'UTS, qui se déroule à Oslo jusqu'à dimanche.

Si l'UTS se dit convaincu à 100 % qu'il n'y avait aucune intention malveillante de la part de Gaël , il n'y a cependant pas d'autre alternative que de le disqualifier.

De son côté, l'ancien no 1 français, aujourd'hui 70e mondial, a également tenu à s'exprimer sur X, en expliquant qu'il n'y avait pas eu de violence de sa part.

Je n'ai jamais eu l'intention de blesser ou de faire du mal et heureusement, Stéphane le sait , a t-il écrit samedi matin, ajoutant que c'était un accident et rien de plus .

À la suite de cette disqualification, Monfils, qui n'a pu jouer qu'une rencontre, perdue contre Alex de Minaur, a été remplacé par un autre Français, Lucas Pouille dans cette compétition organisée pour la première fois en 2020 par Patrick Mouratoglou.