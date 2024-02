Une manifestation contre les JO de 2026 organisée à Milan

Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche samedi dans les rues de Milan pour protester contre les Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina.

Les manifestants, encadrés par un important cordon policier, se sont réunis aux abords du futur village olympique et ont défilé sous la pluie dans les rues de la métropole lombarde pour dénoncer l'impact des JO 2026 sur les prix de l'immobilier et sur l'environnement.

Cette marche a été organisée à deux ans de la quinzaine olympique par le C.I.O. (Comitato Insostenibili Olimpiadi, littéralement comité des jeux insoutenables et allusion au Comité international olympique), un collectif d'associations, dont l'objectif est la défense de territoires face aux destructions portées par les JO 2026 .

Parmi les participants à cette marche, Daniele Macchi, 60 ans, qui travaille dans le tourisme: Ce qu'on redoute de ces Jeux, c'est qu'il laisse des cicatrices au niveau de l'environnement et du tourisme. Ce sont juste une machine à faire du fric , a-t-il explique à l'AFP.

Nous demandons plus d'argent pour la protection de l'environnement et pour les politiques de logement , a ajouté Simona Antonioli, 29 ans et employée dans une maison de retraite.

Nous dénonçons le fait que 3,6 milliards d'euros, pour l'essentiel des fonds publics, vont être dépensés pour des travaux d'infrastructures pour promouvoir la mobilité fossile qui ne seront même pas prêts pour les JO , a ajouté Alberto Di Monte, un libraire de 38 ans, membre de l'Association des randonneurs prolétaires.

Les prochains Jeux d'hiver auront lieu du 6 au 22 février 2026 à Milan et Cortina, ainsi que dans plusieurs stations de sports d'hiver du nord de l'Italie.

Le gouvernement italien vient de décider de construire une piste de bobsleigh et de luge à Cortina d'Ampezzo d'un coût de 82 millions d'euros, alors que le CIO était partisan de délocaliser ces sports sur une piste déjà existante, à l'étranger.