Une 9e victoire de suite en slalom géant pour Odermatt

Le Suisse Marco Odermatt a dominé le slalom géant masculin de la Coupe du monde de Bulgarie pour signer une 9e victoire consécutive dans la discipline, samedi.

Odermatt n'a pas été le plus précis sur la partie centrale glacée et inclinée du parcours Banderitza lors des deux descentes, mais il a gagné du temps sur ses adversaires dans toutes les autres sections. Il a augmenté son avance lors de la deuxième descente pour terminer la course avec une avance de 91 centièmes de seconde sur le Norvégien Alexander Steen Olsen.

Le skieur autrichien Manuel Feller a pris la 3e position. Les trois premiers ont conservé la même position que lors de la deuxième descente.

Bien sûr, la confiance est au plus haut niveau et tout fonctionne bien. Le ski est parfait et je m'amuse simplement à skier , a fait savoir Odermatt, qui compte 20 victoires en 60 départs en carrière dans la discipline.

Odermatt, champion olympique et champion du monde de slalom géant, a gagné 10 courses de la Coupe du monde au total cette saison, dont les six slaloms géants.

Le double champion du classement général devient le premier skieur masculin depuis Hermann Maier, il y a plus de deux décennies, à remporter 10 courses de la Coupe du monde au cours de saisons consécutives.

Odermatt s'approche rapidement de son troisième gros globe de cristal, après avoir porté son total de la saison à 1506 points et accentué son avance au classement général à 822 points devant Cyprien Sarrazin. Le Français ne participe pas aux épreuves techniques.

La victoire de samedi a laissé Odermatt à cinq triomphes du record du plus grand nombre de victoires consécutives en slalom géant, établi par le grand suédois Ingemar Stenmark, qui en a remporté 14 de suite à la fin des années 1970.

Odermatt n'avait auparavant jamais triomphé à Bansko. En 2021, la dernière fois que la Coupe du monde masculine s'est déroulée en Bulgarie, il a respectivement terminé cinquième et deuxième dans deux slaloms géants.

J'aime vraiment être ici. C'est un bon public, c'est différent de toutes les autres courses. C'est une superbe piste, avec des conditions idéales. C'est une piste amusante à skier , a déclaré Odermatt, qui menait Steen Olsen par 35 centièmes après la première descente.

Un slalom sur la même colline est prévu dimanche.