Un doublé canadien en ski cross à Bakuriani

Marielle Thompson a poursuivi sa domination en remportant une deuxième épreuve compétitive. La Canadienne a devancé sa compatriote Brittany Phelan à la Coupe du monde de ski cross, à Bakuriani, en Géorgie, samedi.

La Française Marielle Berger Sabbatel est venue compléter le podium.

Il s'agit d'un troisième triomphe cette saison pour Thompson et une 28e victoire en Coupe du monde depuis le début de sa carrière. Elle se retrouve maintenant en tête du classement général.

C'est un bonus d'être de retour au sommet du classement général. Je pense que ça faisait plus d'un an alors c'est très spécial , a-t-elle affirmé.

La Québécoise Brittany Phelan avait aussi terminé 2e la fin de semaine dernière, en Italie. Elle grimpe sur le podium pour une 4e fois cette saison.

Je me sentais plutôt bien sur mes skis. De me qualifier pour la finale et de me retrouver sur le podium, j'ai l'impression que tout se place. C'est bien de voir que mon travail acharné donne des résultats , a-t-elle souligné.

La Canadienne India Sherret a gagné la petite finale et termine au 5e rang.

Aussi en action du côté féminin, Hannah Schmidt n’a pu prendre le départ de sa course des quarts de finale et elle pointe au 11e rang du classement. Chez les hommes, son frère Jared a subi l’élimination à sa deuxième course du jour et il termine aussi en 11e place.

Du côté des hommes, le Suédois David Mobaerg a pris le 1er échelon, devant l'Allemand Florian Wilmsmann et le Suisse Alex Fiva.

Un second départ de Coupe du monde est prévu dimanche à la station de Bakuriani et tous les Québécois en lice ont obtenu leur laissez-passer pour les rondes éliminatoires.