Cela fait deux ans jour pour jour que Martin St-Louis a été nommé entraîneur-chef du Canadien. Le temps passe vite, a-t-il convenu, mais surtout, la fraîcheur de son message ne s’est pas perdue au milieu des séquences plus difficiles et du besoin constant de renouveau qui s’observe à travers la Ligue nationale de hockey (LNH).

On a beau penser qu’hier à peine St-Louis se retrouvait derrière le banc du CH, il est aujourd’hui le 10e entraîneur-chef avec le plus d’ancienneté dans le circuit. Dans son métier, on passe de plus en plus rapidement à la moulinette.

C'est sûr que son attitude et son énergie est contagieuses, et comme joueur, c'est spécial de l’avoir entraîneur, a indiqué le défenseur Mike Matheson. Mais je ne peux pas dire que c’est le seul élément qui ressort chez lui, parce que je pense que la quantité de choses qu’il connaît à propos du hockey est aussi vraiment grande.

On pouvait s'inquiéter, au moment de sa nomination, du fait que St-Louis n'avait aucune expérience d'entraîneur dans les rangs professionnels. Or, l'ancienne vedette du Lightning de Tampa Bay se montre capable de transmettre ses connaissances avec passion d'une manière qui lui a vite attiré le respect de ses homologues plus éprouvés.

À l’occasion du match des étoiles de la LNH, nous avons demandé au vieux routier Rick Bowness d’offrir son regard sur la façon de faire de St-Louis. L’entraîneur de 68 ans a spontanément salué la façon avec laquelle St-Louis va chercher le pouls de ses joueurs et du match.

Il les laisse jouer, et c'est ce qu'il fait de mieux, a répondu l'entraîneur des Jets de Winnipeg. Il ne les encadre pas trop (en anglais : "overcoach"). Il leur fait confiance. Il est très calme derrière le banc. C'est un bon enseignant. Son plus grand atout est que ses joueurs savent qu'il est là pour eux et ils lui font confiance. Il est très bon avec les joueurs en interactions individuelles. Mais encore une fois, il les laisse jouer, et c'est admirable.

Il est vrai que St-Louis s’était promis, dès son arrivée en poste, qu’il n’allait pas enfermer ses joueurs dans un carcan.

Cela se vérifie entre autres dans la fréquence avec laquelle St-Louis répond je ne sais pas à certaines questions. Cela effraie peut-être certains amateurs, mais lorsque St-Louis parle ainsi, il ne s’agit pas d’un simple aveu d'ignorance. Dans certains cas, entre autres lorsqu’il est question du potentiel de ses joueurs, St-Louis ne veut jamais se compromettre et risquer de proposer une limite à ce qu’un joueur pourrait lui donner.

- Jusqu’où untel peut-il aller?

Je ne sais pas.

Mais St-Louis manie aussi le je ne sais pas quand il est question des myriades de possibilités qui s’offrent à un joueur sur la patinoire. Plutôt que de leur demander d’appliquer un système rigide, il les invite à analyser chaque situation, à faire travailler leur intelligence du jeu et à se laisser guider par les options devant eux.

De ce point de vue, ne pas avoir toutes les réponses est accueilli comme un vent de fraîcheur par les joueurs.

C'est incroyable de savoir qu’un entraîneur n’a pas besoin d'avoir toutes les réponses, a dit Matheson. Je pense que ça nous invite à penser un peu plus aux jeux. Ce n'est pas comme s'il agissait en dictateur. On n’est pas toujours en train de le regarder à se demander ce qu'on doit faire. Ça nous donne la chance de penser un peu plus et à apprendre les façons de jouer par nous-mêmes. Je pense que cette façon-là est meilleure pour notre succès futur.

Quand Bowness dit que St-Louis laisse jouer ses joueurs, c’est de cela qu'il est question.

Ouvrir en mode plein écran La progression de Caufield et de Slafkovsky est une bonne note au dossier de St-Louis. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Un entraîneur de développement

St-Louis s’est amené à la barre du Canadien sans véritable expérience d'entraîneur. Il était l’homme de la situation aux yeux de ses patrons, mais il allait nécessairement mûrir et progresser en même temps que cette équipe en reconstruction. Et à cet effet, l’expérience acquise depuis deux ans laisse déjà des traces.

Nous pouvons identifier deux moments précis, depuis sa nomination, où l’ancien joueur en lui s’est piégé en s’emballant devant les bons résultats de son équipe. Le voyage du temps des Fêtes de 2022, amorcé au moment où le Tricolore semblait avoir un bel élan, a constitué son premier apprentissage difficile en tant que pilote. Et plus tôt cette année, après avoir cru que le Canadien avait élevé les standards lors d’un match à Las Vegas, St-Louis a reconnu avoir pris certaines décisions en se laissant guider par les résultats, et non plus par le processus.

Or, au moment d’évaluer la qualité de son travail depuis qu’il est en poste, il faut là aussi regarder le processus par lequel il fait cheminer son équipe plutôt que les résultats affichés.

S’il fallait absolument s’attarder aux résultats, on noterait l’amélioration par rapport à la saison dernière – le Canadien joue pour ,500, et non plus pour ,415 comme l’an passé –, en ajoutant qu’à l’intérieur même de la présente campagne, divers indicateurs laissent croire qu’il n’y a pas eu de véritable progression entre les 25 premiers matchs et les 25 suivants.

Or, les résultats demeurent secondaires cette saison pour le Tricolore. C’est la démarche de progression qui est au cœur des objectifs. À cet égard, les gains observés chez Juraj Slafkovsky, par exemple, illustrent bien que St-Louis est capable de développer les jeunes joueurs, de les aider à résister au bruit ambiant et de les garder à la tâche au quotidien pour en faire de meilleurs joueurs.

On le voit avec Slafkovsky, et on le voit aussi avec Cole Caufield. Et si le potentiel de croissance n’est pas le même chez les joueurs plus secondaires, St-Louis manie avec eux la tolérance et les exigences de façon habile.

Il peut très bien se mettre dans notre peau, a décrit le défenseur Johnathan Kovacevic. Cela ne veut pas dire qu'il est bonasse; il nous en demande beaucoup. Je pense qu'il sait très bien quand il faut pousser et quand il faut faire preuve d'un peu d'indulgence. Il y a toujours un juste milieu entre obtenir le maximum de nous, mais sans trop nous encadrer ou faire de la microgestion.

Kovacevic a souligné à quel point les interventions de St-Louis étaient basées sur la prédictibilité et sur le fait qu’il s’agissait d’instructions faciles à suivre. Le défenseur de 26 ans a connu un sérieux passage à vide plus tôt cette saison. St-Louis n’a pas cherché à tout transformer dans son jeu – ce qui aurait pu mêler Kovacevic et lui faire perdre confiance davantage –, mais il s’est appliqué à lui demander des choses simples et à sa portée.

Je pense que ce qui m'a aidé, c'est qu'il ait été franc avec moi, sans être inutilement optimiste et en me dépeignant un portrait trop rose, a expliqué Kovacevic. Il m'a juste donné un point de vue réaliste, du genre : "hey, voilà ce à quoi on s'attend de toi. C'est difficile, mais c'est simple aussi. Tu dois faire ceci, te concentrer sur cela, et c'est de cette façon-là que tu vas être dans l'équipe et que tu vas l'aider à gagner des matchs."

Des correctifs rapides

Il reste de grands chantiers devant St-Louis.

Maximiser le rendement des joueurs qui seront encore là dans les années qui compteront le plus pour le Canadien. Être capable de rejoindre et d’améliorer les joueurs qui ne se distinguent pas nécessairement par leur sens du hockey et dont le style est plus linéaire. Et être capable de serrer la vis progressivement à mesure que le Canadien deviendra de plus en plus compétitif et aura de moins en moins droit à l’erreur.

Mais déjà, durant cette deuxième saison à la barre du Canadien, St-Louis croit avoir amélioré sa capacité d’adaptation et, de concert avec ses adjoints, sa capacité à apporter rapidement les correctifs nécessaires d’un match à l’autre.

Cela a également frappé Samuel Montembeault, qui a mis sur le compte des talents de communicateur de son entraîneur le fait que les joueurs appliquent immédiatement les changements qui leur sont demandés lors des séances vidéo.

Compte tenu de la date de péremption des entraîneurs qui semble de plus en plus rapprochée, il est intéressant de voir le Canadien miser sur un entraîneur qui s’améliore encore et dont l’ascendant sur ses joueurs ne s’essouffle pas.

Je suis très confortable avec mes connaissances du jeu, mais je n'ai pas peur d'apprendre, de poser des questions et même de demander du feedback à mes joueurs qui sont dans les tranchées. C'est comme ça que tu évolues. Si tu penses que tu sais tout, tu n’évolues pas.