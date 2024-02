Le Comité olympique canadien (COC) continue de croire que l'équipe nationale de patinage artistique doit recevoir la médaille de bronze des Jeux de Pékin, en 2022. Un appel est dans la mire du COC.

Le COC estime insuffisante la déclaration de l'Union internationale de patinage (ISU), vendredi, expliquant sa réattribution de médailles, après que la patineuse russe Kamila Valieva eut été disqualifiée en raison d'un cas de dopage.

L'instance mondiale a décidé que la Russie devait passer de la médaille d'or au bronze malgré la disqualification de Valieva. Le Canada a terminé en 4e place à Pékin, derrière la Russie, les États-Unis et le Japon.

L'ISU a publié un classement modifié de la compétition olympique où Valieva a perdu le maximum de 10 points dans chacune de ses deux épreuves, sans que soit ajouté de point supplémentaire aux autres équipes.

Les nouveaux résultats donnent à la Russie un point d'avance sur le Canada, tandis que les États-Unis et le Japon gagnent un échelon.

Dans un communiqué publié vendredi, l'ISU a déclaré que la réattribution des points pourrait avoir un impact négatif sur le classement des équipes.

Nous ne croyons pas que la déclaration de l’ISU offre plus de clarté ou de justification, et nous continuons de croire que l’équipe canadienne devrait recevoir la médaille de bronze à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Nous travaillons de près avec Patinage Canada afin d’évaluer nos options pour porter cette cause en appel , a déclaré le COC par communiqué.

Le TAS avait indiqué que tous les résultats en compétition de Mme Valieva à compter du 25 décembre 2021 sont annulés , avec toutes les conséquences qui en découlent, soit le retrait de ses titres, médailles et primes.

D'autres détails suivront.