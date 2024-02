Les fondeurs canadiens ont connu un début de compétition difficile, vendredi, à la Coupe du monde de ski de fond de Canmore, en Alberta. Tant chez les hommes que chez les femmes, les représentants de l'unifolié ont franchi la ligne d'arrivée bien loin derrière les fondeurs qui sont montés sur le podium du 15 km départ groupé

On a eu droit à un doublé norvégien chez les hommes, alors que Simen Hegstad Krueger a complété le trajet en 36 min 6 s 5/10 tout juste devant son compatriote Harald Oestberg Amundsen (36:16,3).

L'Autrichien Mika Vermeulen (36:16,8)est le skieur sur la dernière marche du podium après avoir terminé sa course seulement une demi-seconde derrière Amundsen.

Le Québécois Antoine Cyr, 16e au classement général de la Coupe du monde, a pour sa part offert une performance en deçà de ses propres standards et a dû se contenter du 37e rang.

Je ne vous le cacherai pas, je ne fais pas les Coupes du monde pour finir 37e. Ce n'était vraiment pas une bonne journée. C'est décevant de venir ici et de contre-performer comme ça , a-t-il confié d'un ton résigné.

Parmi les bonnes nouvelles, Samuel Gary Hendry a été le meilleur Canadien en lice avec une 30e position obtenue grâce à un chrono de 37:32,4.

C'est ma première fois dans le top 30 et je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat aujourd'hui. D'être ici à la maison et de pouvoir faire une course chez moi, c'est vraiment spécial , s'est réjoui le fondeur de 24 ans.

Chez les femmes, c'est l'Américaine Jessie Diggins (40:26) qui a été la plus rapide. La Française Claudel Delphine (40:28,6) et la Norvégienne Heidi Weng (40:29,3) l'accompagnent sur le podium.

Cinq Canadiennes ont pris part à la course, mais aucune d'entre elles n'a pu faire mieux que la 41e place d'Anna Parent (45:50,2). Il est à noter que Katherine Stewart-Jones et Olivia Bouffard-Nesbitt ne se sont finalement pas alignées sur la ligne de départ.

Les athlètes de Nordiq Canada auront l'occasion de se reprendre samedi lors de l'épreuve du sprint libre.

Avec les informations de Patrick Henri