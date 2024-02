Cette étoile qui ne pâlit pas

Qu’ont en commun Joe Thornton, Jaromir Jagr, Martin Brodeur et Joe Pavelski? Bien des choses, direz-vous, et vous n’aurez pas tort, l’une d’entre elles étant d’avoir été dirigé par Pete DeBoer au tournant de la quarantaine. De grands joueurs, l’entraîneur des Stars de Dallas en a côtoyé quelques-uns.

Et l’homme de Dunville, en Ontario, n’hésite pas à mettre le nom de Pavelski dans la même phrase que les trois autres.

Ces quatre-là ont tous une chose en commun : ils aiment absolument tout de ce sport. Ils aiment s’entraîner, ils aiment venir à l’aréna, ils aiment le voyagement. Si tu n’aimes pas tout ça, tu arrêtes. Tu prends ta retraite et tu te trouves une place sur le bord de la plage pour dépenser ton argent […] C’est vraiment ça qui les sépare des autres , a lancé DeBoer vendredi midi après l’entraînement de sa troupe.

C’est que Pavelski, du haut de ses 39 ans (il en aura 40 en juillet), accomplit ce dont tant de joueurs rêvent, Alexander Ovechkin au premier rang : il repousse les limites du temps. L’Américain compte 44 points en 51 matchs cette année, il est de retour au sein d’un trio dominant avec les jeunes premiers Roope Hintz et Jason Robertson et, surtout, il appartient à une rare cuvée qui se bonifie d’année en année.

L’an dernier, à 38 ans, Pavelski a réussi la deuxième meilleure saison de l’histoire pour un homme de son âge vénérable grâce à ses 77 points. Il carbure à un rythme similaire cette année.

Alors que rien ne laissait présager au début de sa carrière qu’il deviendrait une telle vedette, quoique discrète, les statistiques aujourd’hui ne mentent pas. Pavelski, chaque saison, cimente un peu plus sa place dans la légende.

Quand on tente de comprendre ce qui explique cette longévité de tortue de Galapagos, ses coéquipiers ont beaucoup évoqué les dénominateurs communs entre lui et les plus grands, à l’instar de ce qu’a fait DeBoer. Il a également été question d’amour, d’intelligence et de sacrifices dans un élan de romantisme rarement vu entre les murs du Centre Bell.

En gros, de passion.

Vendredi, Pavelski a sauté en premier sur la glace de l’amphithéâtre entraînant à sa suite quelques jeunes coéquipiers à qui il demande de tirer au filet pendant qu’il peaufine son art chéri de la déviation de rondelle.

Ouvrir en mode plein écran Joe Pavelski (au centre) est félicité par ses coéquipiers des Stars de Dallas après avoir créé l'égalité 2-2 à la fin de la troisième période du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Après l’entraînement, le buteur de Plover au Wisconsin est demeuré de longues minutes assis à son casier pour assouplir une paire de patins tandis que ses plus jeunes collègues quittaient la pièce les uns après les autres. Un tas de petites choses qui lui permet d’en accomplir de grandes? Allez savoir.

Au-delà de son engagement de tous les instants, c’est son intelligence qui lui permet de se démarquer encore aujourd’hui, nous ont dit de nombreux témoins.

Intelligence, je dirais que c’est le mot qui le décrit le mieux , a laissé tomber Esa Lindell.

Le jeu est certainement pas mal plus rapide que quand il avait 24 ans, mais si tu sais à l’avance où la rondelle ira ça te permet de faire des jeux. Et ça lui a apporté la longévité.

Comme le dit le vieil adage : soit tu t’améliores, soit tu régresses, mais tu ne restes jamais le même , a ainsi contribué à la discussion Matt Duchene avec une perle de sagesse.

Duchene a aussi souligné les sacrifices de Pavelski souvent loin de sa femme et de ses enfants qui grandissent. À 39 ans, ces moments familiaux comptent.

En tant que père de trois enfants, je le comprends et j’apprécie ce qu’il fait pour nous , a ajouté Duchene.

Il ne faut pas compter sur le principal intéressé pour se vanter. Quand il est question de sa durabilité hors norme, Pavelski dévie quelque peu la question et préfère sourire en disant qu’il ne sait pas trop quelle est la recette de son succès.

Après quelques efforts rhétoriques de l’auteur de ces lignes, le monsieur se met à parler d’intelligence à son tour.

Il y a certains soirs où tu essaies juste de survivre dans cette ligue et d’autres où tu sens que tu l’as […] Il faut aussi que tu réalises que tu as besoin d’aide. Tu as besoin des cinq joueurs sur la glace. J’ai eu la chance à Dallas de jouer avec d’excellents joueurs qui patinent, font de bons jeux. Tu vois leurs habiletés, leur confiance et, quand tu vieillis, tu les vois aller et c’est un petit rappel que toi aussi tu peux t’essayer à faire la même chose. Tu vois leurs mains, leur tir. Tu aimerais pouvoir patiner comme eux et lancer comme eux…et tu essaies de suivre la parade , a expliqué Pavelski.

Immortalité

Comment l’histoire du hockey jugera-t-elle ce choix de septième tour des Sharks en 2003, l’un des repêchages les plus relevés de l’histoire et dont il devrait en devenir le meilleur marqueur d’ici la fin de la saison?

Ses accomplissements sont franchement impressionnants. Pavelski est le cinquième meilleur buteur (468 buts) depuis son arrivée dans la LNH en 2006 derrière Ovechkin, Sidney Crosby, Steven Stamkos et Evgeni Malkin. Il pointe au 8e rang des plus prolifiques Américains de l’histoire et devrait doubler Joe Mullen et Keith Tkachuk dans les deux prochains mois.

Seul Brett Hull a touché la cible plus souvent que ses 73 filets en séries parmi les joueurs nés aux États-Unis. Ses 18 buts gagnants en tournoi éliminatoire le placent au 5e rang de tous les temps, à égalité avec Maurice Richard.

Il y a quelques années à peine, son pedigree n’aurait peut-être pas été suffisant pour lui ouvrir les portes du Temple de la renommée, mais maintenant…

Je ne peux m’imaginer qu’il n’y sera pas, a lancé DeBoer. Juste ses statistiques en séries ou son rang parmi les meilleurs marqueurs américains de l’histoire. Des buts opportuns au moment le plus difficile dans notre sport. Tout le monde parle de ses plus de 1000 matchs en saison, mais il en a aussi joué 300 en séries (180, NDLR). Des matchs durs où il produisait. C’est une valeur sûre, mais je ne vote pas.

À ce brillant palmarès ne manque que la Coupe Stanley. Pavelski a échoué au pied de l’exploit en 2016 avec les Sharks et en 2020 avec les Stars. Et qui sait s’il ne joue pas son dernier va-tout cette saison.

