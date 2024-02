Oui, Taylor Swift aura un impact sur le Super Bowl

Un sujet a complètement dominé la couverture médiatique de la NFL cette année, et ça n’a pas beaucoup à voir avec le football.

La quatrième présence en cinq ans des Chiefs de Kansas City au Super Bowl est au second plan de la romance entre Taylor Swift et leur joueur Travis Kelce. C'est une relation amoureuse pour eux, divertissante pour les partisans et payante pour la NFL.

Depuis que la vedette pop a été vue dans les gradins du match entre les Chiefs et les Bears de Chicago, le 24 septembre, elle a fait tourner les projecteurs vers la NFL et ouvrir les téléviseurs de millions d’amatrices.

La saison 2023-2024 a établi un nouveau record d’audience chez les femmes, selon une étude de Front Office Sports. Le nombre total de téléspectatrices a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente. L’audience est en hausse chez les adolescentes de 12 à 17 ans (+53 %), les femmes de 18 à 24 ans (+24 %) et celles de 35 ans et plus (+34 %).

Publicité

Au total, c’est environ 2 millions de femmes qui ont développé un nouvel intérêt pour la NFL depuis le premier des 12 matchs des Chiefs auxquels Taylor Swift a assisté cette année.

L’effet Swift se fait particulièrement sentir chez les jeunes. Un sondage de Lending Tree révèle que 24 % des jeunes de la génération Z et 20 % des millénariaux entendent regarder le Super Bowl dimanche en raison de la présence de Swift. Même qu’un répondant sur trois (31 %) indique soutenir les Chiefs parce que l'autrice-compositrice-interprète est associée à l’équipe.

Une relation payante

Cette association, les Chiefs ne s’en plaignent pas. La valeur de l’équipe aurait augmenté de 331,5 millions de dollars américains cette saison, selon une évaluation de Front Office Sport, pour s’établir à 4,6 milliards. Une croissance due à la fascination médiatique que génère Taylor Swift, et la multiplication des mentions de l’équipe dans divers médias.

Ouvrir en mode plein écran Taylor Swift (au centre) dans une loge du stade Arrowhead de Kansas City pendant le match des Chiefs contre les Bears de Chicago, le 24 septembre. Photo : Getty Images / Jason Hanna

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, s’en réjouit aussi. En novembre, il a souligné que Taylor Swift et Travis Kelce semblaient heureux en amour .

Publicité

Surtout, il estimait que l’idylle a permis de connecter des admirateurs de Taylor et à ceux de la NFL de plusieurs façons. Je crois que c’est merveilleux pour notre ligue d'avoir ce genre d’attention. C’est tout à fait bienvenu .

Ce qui est bienvenu, c’est aussi l’arrivée des annonceurs. Le nombre de marques associées à la NFL a augmenté de 20 % cette année, selon des données colligées par The Wrap.

Au Super Bowl, lors des traditionnelles publicités, ces nouveaux partenaires seront particulièrement évidents, en premier lieu des entreprises de cosmétiques, qui ciblent particulièrement les jeunes femmes.

NYX Makeup, une des nombreuses marques du groupe L’Oréal, s’offre sa première publicité au match ultime de la NFL cette année. Dove fera aussi une apparition avec son programme de diversité corporelle, une première en près de 20 ans. Et d’autres, comme Fireball, avec un baume à lèvres édition spéciale Taylor Swift, et E.L.F. Cosmetics seront aussi de la partie.

Pour la deuxième année d'affilée, le prix moyen d’une publicité de 30 secondes sera de 7 millions.

Le coût d’une publicité au Super Bowl continue d'augmenter, car c’est une occasion garantie de joindre un grand nombre de consommateurs. En 2023, un total de 115,1 millions d’Américains avait regardé le duel final entre les Chiefs et les Eagles de Philadelphie, ce qui en avait fait le programme télévisé le plus vu de l’histoire américaine, selon Nielsen.

Tous s’attendent à ce que cette marque soit battue cette année.

L’effet Swift, l’effet Kelce

Parmi les amateurs de NFL, la popularité de Taylor Swift n’a d’égal que celle de… Travis Kelce, ou presque. Et ça aussi, les annonceurs l’ont bien compris.

L'ailier rapproché vedette a son propre balado, New Heights, coanimée avec son frère Jason, des Eagles. Leur mère Donna est aussi une figure connue du public américain. Elle fera même la promotion de sacs Ziploc lors de publicités du Super Bowl. Kylie, la femme de Jason et belle-soeur de Travis, sera du message publicitaire de Dove.

Ouvrir en mode plein écran Jason, Donna et Travis Kelce. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Chez les Kelce, c’est Travis qui attire le plus de regards, avec un total de 10,6 millions d’abonnés sur Instagram et Tik Tok, une hausse de 309 % par rapport au nombre qu’il comptait avant le dévoilement de sa relation avec Taylor Swift.

Il est un joueur de football, mais aussi un homme-sandwich. Cette année, il prête son nom aux sous-marins Subway, aux soupes Campbell's, aux bières Bud Light, à la campagne de vaccination contre la COVID-19 de Pfizer, aux assurances State Farm, au quincaillier Lowe’s et à la compagnie de crédit Experian.

La moitié de Tayvis est tellement partout qu'il est même possible de parier à Las Vegas qu’il sera la vedette d‘une publicité pendant le Super Bowl. Un match qu’il dispute, rappelons-le. Un pari pas si risqué, étant donné que 65 % des publicités ont fait appel à un porte-parole lors des quatre dernières années.

Lors de la journée média du Super Bowl, lundi, Roger Goodell a rigolé en répondant à une question un peu bête voulant que la romance entre Taylor Swift et Travis Kelce soit scénarisée par la NFL.

Je ne crois pas être un assez bon scénariste pour écrire pareille histoire ni aucune personne dans les bureaux de la ligue , a dit le commissaire.

Mais clairement, ils ont créé un effet. Ils ont attiré un nouveau groupe de jeunes partisanes, qui comprennent maintenant pourquoi Taylor s’intéresse à notre sport. Parce qu’au-delà de Travis, Taylor est une amatrice de football, et je crois que c’est fantastique pour nous.

Peu importe qui l'emportera entre les Chiefs et les 49ers de San Francisco dimanche, le grand gagnant est connu depuis longtemps : c’est la ligue, tout simplement.