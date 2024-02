Valérie Grenier sereine avant d’entamer sa rééducation

Près de deux semaines après qu'une violente chute ait mis fin à sa saison, Valérie Grenier semble prête à affronter les longs mois de rééducation qui l'attendent. La skieuse de 27 ans affichait un optimisme étonnant, vendredi matin, lorsqu'elle s'est entretenue avec les médias pour offrir une mise à jour sur son état de santé.

Il y a beaucoup d'inconnu, mais je reste positive. Je sais que peu importe combien de temps ça va prendre, je suis prête à ça , a-t-elle déclaré d'un ton convaincant.

Pourtant, le diagnostic des médecins aurait de quoi en décourager plus d'un : fracture de l'humérus, déchirure d’un tendon du biceps et rupture du ligament croisé antérieur. La Franco-Ontarienne a déjà été opérée à l'épaule en Autriche la semaine derrière et elle doit à nouveau passer sous le bistouri en début de semaine prochaine pour soigner son genou droit.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier a tenu à remercier le médecin qui a opéré son épaule à Innsbruck, en Autriche. Photo : Courtoisie Facebook de Valérie Grenier

Je me sens très bien, je n'ai plus de douleur à l'épaule et le genou n'a jamais vraiment fait mal , assure-t-elle. Je fais mes exercices pour garder ma force et je prends le temps de me reposer .

Le ski, c'est ma passion, c'est ma vie. Je vais tout faire pour revenir plus forte qu'avant et le plus tôt possible, mais je veux être intelligente, prendre mon temps et revenir quand je vais être prête.

Vous avez vu? Consulter le dossier complet Vous avez vu? Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Valérie reconnaît toutefois que dans les instants qui ont suivi sa sortie de piste au super-G de Cortina d’Ampezzo, en Italie, elle n'affichait pas la même sérénité.

Publicité

Sur le coup, ça a été très difficile. Aussitôt que je suis tombée, je savais que c'était quelque chose de grave. Je pleurais, parce que j'étais frustrée, je n'avais pas envie d'être blessée , raconte celle qui a fait ses classes au club du Mont-Tremblant.

Prendre soin du mental pendant que le corps guérit

Chose certaine, la skieuse de Saint-Isidore en Ontario se sent mieux outillée pour entreprendre son processus de rééducation qu'elle ne l'était à la suite de sa première blessure grave en 2019. Alors âgée de 22 ans, elle avait subi une quadruple fracture à la jambe droite qui l'avait forcée à rater la saison suivante.

Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà planifié de faire côté mental. Je veux faire beaucoup de visualisation , explique la principale intéressée.

Son équipe s'affaire notamment à préparer un montage vidéo de ses meilleures courses qu'elle compte visionner sans modération. Valérie Grenier pourrait même avoir recours à une technologie de réalité virtuelle pour retrouver les sensations qui la font vibrer.

Ouvrir en mode plein écran La skieuse Valérie Grenier célèbre le quatrième podium de sa carrière sur le grand cirque blanc (archives). Photo : Associated Press / Alessandro Trovati

La Franco-Ontarienne compte également ajouter de nouveaux passe-temps qui restent à déterminer à son emploi du temps afin de rendre sa routine plus dynamique. En attendant de se découvrir de nouvelles passions, les nombreux mots d'encouragement qu'elle a reçus lui permettent de garder le moral.

Publicité

J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour de la part de tout le monde , dit-elle avec un grand sourire.

La bonne humeur de Valérie s'explique aussi par le fait qu'elle vient de connaître sa meilleure saison de sa carrière, dont le principal fait saillant demeure sa victoire au slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie.

Au début de la saison, j'avais dit que je voulais beaucoup de constance et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai été dans le top 10 à chaque course de slalom géant à part une où j'étais 11e , souligne la skieuse.

J'étais fière de voir que même quand je faisais des erreurs, qu'il y avait des choses qui allaient moins bien, j'étais quand même toujours qui est capable de faire partie des top.

Sa 3e place à la descente de Cortina d'Ampezzo, deux jours avant son accident, représentait un autre résultat phénoménal. Mais à écouter Valérie parler avec cet optimisme contagieux, parions qu'il ne s'agira pas de son dernier podium sur le circuit de la Coupe du monde.