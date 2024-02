L’équipe canadienne féminine de basketball a subi un premier échec de 55-60 aux mains des Espagnoles, vendredi, au tournoi de qualification olympique de Sopron, en Hongrie.

Après un mauvais début de rencontre qui a vu les Espagnoles (1-1) inscrire les 11 premiers points, les Canadiennes (1-1) se sont ressaisies tant en défense qu’en attaque.

S’en est suivi une séquence au cours de laquelle l’Espagne a perdu possession du ballon à deux reprises pour avoir dépassé la limite des 24 secondes pour prendre un lancer au panier, et où le Canada a surgi avec 12 points sans riposte pour prendre l’avance.

Le 2e quart a vu le balancier retourner dans le camp ibérique qui a profité de plusieurs fautes appelées contre la défense canadienne. Limité à 13 points dans cette seconde période, le Canada accusait un retard de 36-25 à la demie.

De manière étonnante, les Canadiennes se sont imposées tôt au 3e quart en inscrivant 23 points contre 9 en route vers une égalisation à 38-38, puis une avance de 48-45 avec 10 minutes à jouer.

Dans un dernier quart à haute tension cette l'avance est demeurée précaire, l'Espagne a repris l'avantage avec un peu plus de deux minutes à écouler au match et n'a plus regardé en arrière.

Comme elle l'avait fait jeudi contre les Hongroises, Kayla Alexander a été au cœur de la production canadienne avec 17 points et 14 rebonds. Meagan Gustafson et Queralt Casas ont orchestré la riposte de l’Espagne (no 4) avec 16 et 13 points respectivement.

Le Canada complètera sa rotation dimanche en se mesurant aux Japonaises (1-0). Celles-ci affrontent les Hongroises (0-1) plus tard dans la journée. Une victoire nippone assurerait la qualification olympique canadienne.

Les trois premières nations de ce groupe comprenant aussi le Japon et la Hongrie obtiendront leur place pour le tournoi de Paris 2024.

Trois autres compétitions à quatre équipes se déroulent simultanément à Anvers en Belgique, à Belém au Brésil et à Xian en Chine.