Deux Canadiens en demi-finale du 10 m

Les plongeurs canadiens Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens ont franchi avec succès l’étape des préliminaires de l’épreuve individuelle à la plateforme de 10 m, vendredi, aux mondiaux aquatiques de Doha.

Après avoir obtenu la qualification canadienne pour Paris 2024 au 10 m synchro, Zsombor-Murray et Wiens ont respectivement terminé 6e et 7e de cette première étape de l'épreuve individuelle avec des pointages de 433,55 et 415,85.

Natif de Montréal, Zsombor-Murray a récolté sa meilleure note (76,80) avec son premier plongeon. Pour sa part, Wiens, originaire de Calgary, mais qui habite présentement à Saskatoon, a enregistré deux sauts de plus de 80 points.

Radio-Canada webdiffuse jusqu'au 18 février les Championnats du monde de sports aquatiques. Les compétitions sont aussi présentées sur TOU.TV (Nouvelle fenêtre).

Nathan Zsombor-Murray a déjà sécurisé un quota olympique pour le Canada à la tour de 10 m, Rylan Wiens peut en ajouter un autre s'il termine parmi les 18 premiers (selon les plongeurs déjà qualifiés qui terminent devant lui.)

Sans surprise, le Chinois Yuan Cao a dominé avec un total de 503,80 points devant son compatriote Hao Yang (497,70) et le Britannique Noah Williams (451,95).

La demi-finale et la finale seront présentées samedi.