Lucas Niang, ce Français d’origine ivoirienne au Super Bowl

Vous ne rêvez pas, il se pourrait qu’un Ivoirien d’origine remporte, dimanche, son deuxième Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.

Lucas Niang est un joueur de ligne offensive qui sera en uniforme dimanche à titre de réserviste au bloqueur à droite Jawaan Taylor, chargé de protéger le quart vedette, Patrick Mahomes.

On est très excité par la perspective de le voir jouer son deuxième Super Bowl en deux ans, lance à Radio-Canada Sports son père Nabi Niang, à peine débarqué à Las Vegas pour le grand match. Il a 25 ans et il a déjà une expérience extraordinaire. On ne pensait pas qu’en si peu de temps il se rendrait aussi loin.

Lucas Niang est né à New York de père français et de mère ivoirienne. Même s’il n’a jamais vécu en France, ses parents lui ont enseigné le français lorsqu’il vivait en Suisse.

Aujourd’hui, il communique encore régulièrement en français avec eux, sans accent , confie son père.

Les rares occasions que Lucas Niang avait de parler français chez les Chiefs, c’était quand le Québécois Laurent Duvernay Tardif y jouait. Mais maintenant, c’est fini , a-t-il déclaré récemment au quotidien L'Équipe, un peu déçu de ne plus pratiquer la langue de Molière dans le vestiaire depuis le départ de son coéquipier francophone, à l'automne 2021.

Lorsqu’il sort du collège en 2016, Lucas Niang reçoit pas moins de 40 offres de bourses d’études des plus prestigieuses universités, dont Penn State, Miami et Auburn.

Il choisit finalement TCU (Texas Christian University) et l’équipe des Horned Frogs. C’est là qu’il brille et devient, en 2020, l'un des meilleurs espoirs de ligne offensive admissible au repêchage de la NFL .

Ouvrir en mode plein écran Le drapeau français sur le casque de Lucas Niang Photo : Associated Press / Steve Luciano

C’est au troisième tour, au 96e rang au total, que les Chiefs le repêchent. Après de nombreuses blessures et des opérations, la consécration finit par arriver en 2023.

L’année dernière, à 24 ans, il a remporté sa première bague du Super Bowl quand les Chiefs ont vaincu les Eagles de Philadelphie 38-35, en Arizona. Il est ainsi devenu le premier Français de l'histoire à remporter le prestigieux trophée Vince-Lombardi.

Nous étions là quand il a gagné. C'était un moment fantastique pour la famille. On a même eu l’occasion d’aller sur le terrain fêter avec l'équipe , se souvient encore Nabi Niang.

Dimanche, le colosse de 154 kg (340 lb) pour un 1,98 m (6 pi 5 po) se présentera au Allegiant Stadium de Las Vegas, face aux 49ers de San Francisco, avec la ferme intention d'aller y chercher une deuxième bague.

Ouvrir en mode plein écran Nabi, Fati et Lucas Niang Photo : Instagram

Si vous apercevez, dimanche, un casque avec, à l'arrière, un autocollant aux couleurs bleu, blanc et rouge non loin de Mahomes, ne vous frottez donc pas les yeux, c’est bien le drapeau français que portera Lucas Niang. Ce dernier a d’ailleurs la triple nationalité : française par son père, ivoirienne par sa mère et américaine par sa naissance.

Mettre les couleurs de la France sur son casque, c'est une grande fierté pour moi. C’est une belle façon de représenter son pays pour sa famille, qui vit en France , déclare le paternel.

Super Bowl et Coupe d'Afrique des nations

Toute la famille Niang a suivi la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et l'incroyable parcours des Éléphants de la Côte d'Ivoire, qui culminera avec la grande finale contre le Nigeria, aussi disputée dimanche, à Abidjan. Lucas aussi, mais moins assidument, et on peut le comprendre.

La Coupe d’Afrique des nations est aussi suivie en famille, explique Nabi Niang. D’ailleurs, ma femme se trouve en ce moment en Côte d’Ivoire. Nous avons vu le parcours de l’équipe. Lucas aussi est fier de voir le parcours de l'équipe ivoirienne à la CAN . Mais je vais être honnête avec vous, il a été très concentré sur la finale d’association contre Baltimore et, maintenant, sur le Super Bowl. Et comme c'est quelqu’un de très sérieux dans tout ce qu’il fait, malheureusement ou heureusement, il fixe toute son attention sur le Super Bowl.

Il est au courant qu’Il y a la Coupe, on en a parlé en famille, mais il n’a pas eu l’occasion de regarder beaucoup de matchs, malheureusement.

L'athlète n’aura probablement pas le temps de regarder la finale de la CAN . Il ne verra donc pas les joueurs originaires du pays que sa mère disputer cette finale tant attendue. Par contre, il pourra voir dans les tribunes des regards familiers, comme l'explique son père Nabi.

Dimanche, je serai sur place avec mon fils, explique-t-il. Je suis arrivé ce matin à Las Vegas et mon autre fils, qui étudie à l'Université Duke, va venir me rejoindre. On sera avec une dizaine d’amis et des membres de la famille pour représenter la France, la Côte d’Ivoire et les origines de Lucas. Ça va être un moment assez magique, surtout dans le stade des Raiders, qui est un stade phénoménal construit il y a trois ans. Et advenant une deuxième bague, on sera là pour embrasser Lucas et fêter avec lui.

Ouvrir en mode plein écran Lucas Niang, Chiefs de Kansas City Photo : NFL France

Étant donné le gabarit impressionnant de Lucas Niang, on peut penser que pour sa famille ivoirienne, c’est un Éléphant qui entrera dimanche sur le terrain, à Las Vegas. Comme ceux qui fouleront la pelouse du Stade Ouattara pour la grande finale de la CAN .

Et qui sait, peut-être assistera-t-on à un nouveau miracle : une victoire ivoirienne à la Coupe d'Afrique des nations avec un ballon rond, puis une autre, à 11 500 km de là, à Las Vegas, avec un ballon ovale?